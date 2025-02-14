‘Seni seviyorum’

Ömer KADİROĞLU

14 Şubat Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Evli çiftler, sevgililer birbirlerine hediyeler vererek günü kutlarken, çiçekler bu özel günde öne çıkıyor. Özellikle hem aşkın sembolü hem de uygun olduğu için kırmızı güller revaçta olurken, fiyatları 90 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Orkide fiyatları ise cep yakıyor. Bin 600 lira olan orkideler, güne özel kampanyalarla 980 liraya satılırken, mavi renkli olanlar 2 bin 400, pembe olanlar ise 2 bin 700 liradan alıcı bekliyor. Çiftler ve sevgililer hediye alma telaşına düşerken, Gönyeli’de faaliyet gösteren Hedera Çiçek Evi Direktörü Bilge Okur, sevgililer gününe özel kampanyalar yaptıklarını söyledi.



En çok gül tercih ediliyor

üm sektörlerde olduğu gibi çiçek sektöründe de işlerin düştüğünü söyleyen Okur, herkesin sevdiğini mutlu edebilmesi adına büyük indirimler yaptıklarını ifade etti. Okur şunları söyledi:

“Sevgililer günü için kesim çiçeklerimiz, saksı çiçeklerimiz ve aranjmanlarımızla hazırlık yaptık. Aranjmanlarda gül sayısına veya çiçek sayısına göre fiyat değişiyor. Genellikle bu özel gün için müşterilerimiz gül tercih ediyor. 90, 150 ve 200 TL olmak üzere üç farklı gül fiyatımız vardır. İnsanlar daha çok 90 TL olan gülleri tercih ediyor ancak 200 TL olan güllerden de geri kalamıyorlar çünkü onlar da çok güzel. Diğer yandan sevgililer gününe özel orkidelerde de kampanyalar yaptık. Orkidelerin fiyatını bin 600 liradan 980 liraya düşürdük. Mavi orkidelerimiz 2 bin 400 lira, pembe orkidelerimiz ise 2 bin 700 liradır. Diğer yandan aranjmanlarımız da bin 200 liradan başlıyor ve kutuda aranjmanlar da müşterimizin isteğine göre hazırlanıyor ve fiyatı da seçilecek çiçek ve aksesuarlara göre değişiyor. Geçmiş yıllarda çok daha iyi işlerimiz vardı ancak bu sene işler biraz düşük olsa da çok şükür çarkımızı döndürüyoruz.”