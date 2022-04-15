Rebeka kayıp

Sevgilisi Rebaka’yla birlikte 22 yaşındaki Nijeryalı kızı Lefkoşa’daki evine kapatıp zorla erkeklere pazarladığı iddia edilen Morrison Iguodala şikayet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eve kapattığı genç kızı 6 erkeğe pazarladığı ve bu iş karşılında para aldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının ismi Rebeka olarak bilinen sevgilisi ile 22 yaşındaki Nijeryalı genç kızı zorla Lefkoşa’daki evlerine kapattıklarını, para karşılığında 6 siyasi erkekle cinsel ilişkiye girmesini sağladıklarını söyledi. Polis, zanlının önceki gün gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada 2 adet dizüstü bilgisayarı tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, adı Rebeka olan ancak soyadı henüz tespit edilemeyen şahsın arandığını ifade etti. Polis, ayrıca 22 yaşındaki kızla para karşılığında ilişkiye giren 6 erkek şahsın da arandığını belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında cinsel ‘dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, fuhuşa teşvik ve fahişelik yaptırma’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.