Resmi açıklama isteniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Laguna bölgesinde bulunan Kuzey Yıldızı apartmanları sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarla yeniden gündem oldu. Fotoğraflarda kırık kolonlar, aşınmış duvarlar yer alırken, depreme dayanıksız olduğu ve tehlike arz ettiği öne sürüldü. Ancak apartman sakinleri ise komplo kurulduğunu iddia etti. Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu apartman sakinleri, Kuzey Yıldızı apartmanlarının peşkeş çekilmek istendiğini öne sürerek, kendilerinin direnmesi ve mahkemeden alınan ara emirler sonrası, deprem felaketini fırsat bilen bazı kişilerin binaya gizlice giriş yaparak birkaç kolonu kasten hasara uğrattığını iddia etti. Apartman sakinlerinden Filiz Taygun ve Sezal Aydınlı, binanın sağlam olan kolonlarını da gösterdi.

Aydınlı: Daha önce rapor hazırlandı

Filiz Taygun, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk Mimar Mühendisler Odası’ndan binanın fiziki durumu hakkında bilgi almak adına 5 bloktan oluşan Laguna Kuzey Yıldızı apartmanlarının A bloğunda analiz yaptığını ve 2021 yılı Mayıs ayında rapor düzenlediğini söyledi.

Taygun, o raporda binada bazı aşınmaların olduğu ve tadilat ile düzeltilebileceğinin belirtildiğini ve bir fizibilite çalışması yapılması gerektiğinin ifade edildiğini aktardı.

Vakıflar İdaresi’nin, tadilat yapma yerine 2021 yılı Kasım ayında kendilerine bir ihbarname göndererek binayı boşaltmalarını istediğini anlatan Taygun, gerek Başbakanlık gerekse Vakıflar İdaresi yönetimiyle görüşmek isteselerde randevu taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Çıkmamız için mobing uyguladılar

Vakıflar İdaresi başkanına binanın tadil edilmesi gerektiğini ifade etseler de, binayı boşaltmalarında ısrarcı olunduğunu belirten Taygun, zamanla her türlü mobingin kendilerine uygulandığını, art arda ihbarnameler gönderildiğini, apartmanda bulunan çöp kutularının bile bina içerisine kilitlendiğini söyledi. Taygun, asansörün devre dışı bırakılması için de Çalışma Dairesine yazı gönderildiğini, Elektrik Kurumuna binanın ortak kullanım elektrik ücretinin ödenmeyeceğinin bildirildiğini, binadaki Vakıf’a fa ait bekçilerin geri çekildiğini belirtti. Taygun, tüm bunların yıldırma politikası olduğunu dile getirdi. Taygun, haksızlıklara karşı direndiklerini ve Kuzey Yıldızı Apartmanları derneğini kurduklarını, kendi imkanları ile çöp konteynırları aldıklarını, gerekli her türlü hasarı giderdiklerini ve çevre temizliğini sağladıklarını anlattı. Taygun, avukatları aracılığı ile kendilerine yapılan haksız uygulamaları da mahkemenin ara emri vererek durdurduğunu ifade etti.

Polise gerekli şikayet yapıldı

Taygun, Vakıflar İdaresi’nin, Türkiye’de yaşanan ve büyük üzüntü yaratan depremi ve Mağusa halkının yaşamış olduğu büyük acı ve travmayı kullanarak, sürekli kilitli olan ve anahtarın sadece Vakfın yönetiminde olan kapıdan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından içeri girildiğini ve bir kaç kolona kasti olarak zarar verilerek, fotoğraflandığını ve sosyal medyaya servis edildiğini savundu. Taygun, avukatları nezdinde polise gerekli şikayetin yapılacağını açıkladı.

Apartman sağlamdır, sadece tadilat gerekiyor

Taygun, binanın 1974 yılı öncesi yapıldığını ve binayı inşa eden Andreas Lordos isimli Kıbrıslı Rumun, binanın yapıldığı tarihte ödül aldığını ifade etti. Taygun, binanın kolonlarının kaya üzerine inşa edildiğini ve sağlam olduğunu, imkan verilmesi halinde binanın her türlü tadilat masrafını kendisinin karşılayacağını ifade ettiğini de açıkladı. Taygun, “Bina sağlamdır, sadece zamana bağlı tadilat ile giderilebilecek bazı aşınmalar vardır” şeklinde konuştu.

Sezal Aydınlı: Çıkmamız için her yola başvuruyorlar

Laguna Kuzey Yıldızı apartmanlarında işletme sahibi olan Sezal Aydınlı’da, sosyal medyada yayılan hasarlı kolonların, deprem nedeniyle olmadığını, binayı peşkeş çekmek isteyenler tarafından kasten hasara uğratılarak sosyal medyada yayınlandığını savundu. Aydınlı, depremin hemen ardından kolonların fotoğraflandığını ve sosyal medyadaki fotoğraflar ile deprem sonrası çekilen fotoğrafların farklı olduğunu iddia etti. Aydınlı, “Mağusa’nın şu an yaşadığı travmayı adeta alet ederek bizi çıkarmanın yollarını arıyorlar, binamız sağlamdır. Şiddetli deprem yaşamamıza rağmen en ufak bir çatlak dahi meydana gelmemiştir” dedi. Aydınlı, Binamız için gerekli olan tek şey tadilattır, ayrıca benim burda işletmem var ve bunların yaptığı yanlış paylaşımlar bana zarar veriyor. Mağusa halkı bilsin ki Laguna Kuzey Yıldızı Apartmanları sağlam durumdadır” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023, 10:25