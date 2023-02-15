Polise bilgi vermiyor

Ercan Havalimanında 17 bin 570 Euro ve 168 bin 517 ABD Dolarını gümrüğe beyan etmeden ülkeye sokan Mustafa Balcı hakkındaki soruşturma sürüyor. Tutuklandıktan sonra ilk ifadesinde parayı İstanbul’da yerde bulduğunu, daha sonra ise bir arkadaşından aldığını söyleyen zanlının polise yardımcı olmadığı, telefon şifrelerini vermediği ve soruşturmanın ilerlemesine engel olduğu belirtildi.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Şubat 2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında Ercan Havalimanından KKTC'ye giriş yapan zanlının tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 17 bin 570 Euro ve 168 bin 517 ABD Doları bulunduğunu söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ilk etapta paraları İstanbul'da dövizci arkadaşından aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının yine aynı şubeye sevk edildikten sonra yaptığı sözlü beyanında parayı İstanbul'da yerde bulduğunu ve Kıbrıs'a gelip kumar oynayacağını belirttiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan para hakkında adaleti yanıltıcı beyan verdiğini, paranın kaynağını gizlediğini ve tasarrufunda bulunan cep telefonunun şifresini ve içerisinde takılı bulunan GSM numarasını vermeyerek yine soruşturmanın uzamasına neden olduğunu anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının telefon numarasının ve ülkede iletişimde olan kişilerin tespit edildiğini ve bu kişilerin sorgulanması gerektiğini söyledi. Polis, zanlının serbest kalması halinde sorgulanacak kişilere müdahale etme olasılığı olduğunu belirterek, 8 gün süre daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.