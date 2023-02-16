5 saatte 115 milyar

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenlendi. Ortak yayın Türkiye televizyonlarıyla birlikte KKTC televizyonlarında da yayınlandı. Ünlü isimlerin eşlik ettiği ortak yayında 5 saatte toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayına telefonla bağlandı ve şu açıklamayı yaptı: Topyekün milletimizin gayretiyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Gönüllüsüyle, sivil toplum kuruluşlarıyla herkese saygımı sunuyorum. Yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Enkaz altıda inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Hiçbir insanımızı mağdur etmeyecek şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mart ayında 30 bin konutun temelini atarak inşaata başlıyoruz. Bir yıl içinde insanların oturabileceği konutları teslim etmeye çalışacağız. İnşallah bugün ki kampanyada toplanacak parayla birlikte her kuruş depremzedeler için kullanılacaktır.”

Devasa yardım toplandı

Bağışta bulunan bazı kurum ve isimler şöyle:

-Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu 30 milyar bağışladığını açıkladı.

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi birer maaşlarını bağışladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir maaşını bağışladığını açıkladı.

-Ali Babacan bağlandığı ortak yayında kendisinin ve eşinin birer maaşını bağışladığını duyurdu.

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir aylık maaşını verdi.

-Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir aylık maaşını bağışladı.

-Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bir milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.

-Eski Başbakan Tansu Çiller bir milyon lira bağışladığını açıkladı.

-Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir 3 milyar 600 milyon TL bağışladı.

-Acun Ilıcalı 5 milyon lira bağışladı.

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş aradı ve toplanan 310 milyon liralık bir yardımın yanında 3 aylık maaşını da bağışladığını söyledi.

-Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon lira bağış yaptı.

-LCW Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 200 milyon TL bağışladı.

-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışladı.

-Çağlayan Çetin Trendyol yönetim kurulu başkanı 100 milyon TL.

-Müzik yapımcısı Polat Yağcı 2 milyon TL.

-Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören canlı yayına bağlanarak 50 milyon lira bağışta bulundu.

-Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom olarak 2 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

-Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir 100 milyon TL bağışta bulundu.

-Mikayil Yusifov Socar Türkiye iletişim ve kamu ilişkileri başkanı 3,5 milyon TL.

-Borsa İstanbul grubu, kampanyaya 2 milyar Türk lirasıyla destek verdi.

-Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding'in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.

-Nihat Hatipoğlu, programda 200 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

-Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli , 2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı.

-RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programda kendisi ve ailesi adına 200 bin lira bağış yaptı.

-İsminin açıklanmasını istemeyen, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybetmiş bir iş insanı AFAD'a 50 milyon lira bağış yaptı.

-Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül nakit bağış miktarının 30 milyon lira olduğunu duyurdu.

-Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, AFAD'a 100 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı.

-Avrupa Konutları - Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ARTAŞ İnşaat'ın 20 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

-TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell adına 3,5 milyar lira bağışladıklarını belirtti.

-DAP YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, firma olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirtti.

-Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Vakıfbank Grubu olarak 12 milyar TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı.

-Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çokar, Ziraat Bankası olarak 20 milyar TL nakdi yardımda bulunulacağını duyurdu.

-Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, firma olarak 950 milyon lira bağış yaptı.

-Bonna Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan, firma olarak 1 milyon TL bağışladıklarını açıkladı.

-BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2 milyar TL bağışladıklarını açıkladı.

-SC Grup Kozmetik firması 2 milyon TL bağış yaptı.

-Mustafa Büyükkutlu Kutlu Holding adına 5 milyon lira bağışladıklarını belirtti.

-Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin, kampanyaya 1 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

-KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kampanya canlı yayınına bağlandı ve 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

-Ebru Gündeş bir milyon lira bağışladığını açıkladı

-İş insanı Cihan Kamer, canlı yayında 220 milyon lira bağış yaptığını açıkladı.

-Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, 50 milyon lira bağışlandığını duyurdu.

-TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, sendika adına 25 milyon TL bağışlandığını açıkladı.

-Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan kampanyada 310 milyon liralık nakdi yardım oluştuğunu belirtti. Erbaş, bu miktarın AFAD'a bağışlandığını açıkladı.

-Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar 50 milyon lira bağışlandığını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023, 10:50