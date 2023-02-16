Yer kabuğu yer değiştirdi

Türkiye’de meydana gelen depremlerin bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor.

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açarken, 10. günde can kaybı 35 bin 418'e yükseldi, yaralı sayısı 105 bin 505 oldu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem nedeniyle 7,3 metreye kadar yer değiştirme olduğunu ve 400 kilometrelik bir yüzey yarığı oluştuğunu söyledi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin sayısal verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

3 bin 858 artçı sarsıntı oldu

Depremlerin derinliklerinin 8 ila 10 metre arasında değişiklik gösterdiğini kaydeden Tatar, şu açıklamalarda bulundu:

"Son 2 bin yılda yaşadığımız en büyük depremlerden bir tanesi. Bu iki depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir zamana yayılıyor. Yer kabuğu 2 dakika boyunca çok ciddi bir şekilde sarsıldı. İki depremin derinliği ortalama 8 buçuk ila 10 kilometre arasında değişiyor. Sahadan gelen bilgiler ışığında yer kabuğundaki değişimler 7 metre 30 santimetreye kadar olduğu bilgisi var. Şu ana kadar toplamda 3 bin 858 artçı sarsıntı var. 3 ila 4 şiddetinde olanların sayısı bin 253, 4 ila 5 arası 394, 5 ila 6 arasındaki büyüklükte ise 38 artçı sarsıntımız var. Çok sayıda İzmir (4,9) ve Düzce (5,9) depremi büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz."

Ortaya çıkan enerji 30 katrilyon jul büyüklüğünde

Depremin olağanüstü boyutlarda enerji açığa çıkardığını ifade eden Tatar, "Deprem bölgede 110 bin kilometrekarelik bir alanda etki oluşturmuş durumda. Bu sayı Avrupa’daki birçok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük. İki deprem sonucunda yer kabuğunda 400 kilometrelik bir yüzey kırığı oluştu. Ortaya çıkan enerji ise 30 katrilyon jul büyüklüğünde" dedi.



Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2023, 10:53