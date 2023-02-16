İnsani yardım çok önemli

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDAREM) Kahramanmaraş, Pazarcık ilçesi merkezli gerçekleşen deprem nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada hem Kuzey Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de çok zorlu bir dönemden geçildiği belirtilerek, bu süreçte yapılabilecek en önemli yardımın insani yardım olduğunu ve psikososyal destek ile güçlenmenin bu ‘görünmeyen yaranın’ etkisini azaltabileceği bildirildi.

Acısını paylaşmak isteyen bireylere yönelik anlayışlı olunmanın ve acılarını paylaşmaları için de alan yaratıp, destek olmanın önemine işaret edilen açıklamada, bu destek için bireylerin profesyonel olmalarının gerekmediği, empati göstererek, dinleyerek ve bağ kurarak da destek sağlanabileceği kaydedildi.

Volkan: Özellikle çocuklar dinlenmeli

PDAREM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eliz Volkan ise travma denildiği zaman genellikle fiziksel yaralanmaların düşüldüğünü ancak deprem gibi bir afet sonrasında insanların aynı zamanda psikolojik travma da yaşayabileceklerini, genel olarak psikolojik travmanın, korkutucu ya da zarar verici olaylar karşısında insanların gösterdikleri tepkiler için kullanıldığının altını çizdi.

Deprem sonrasında özellikle çocuklara yardımcı olmak amacıyla onları dinlemenin, rahatlatmanın, güven vermenin, rutine dönme ve korumanın önemli olduğunu işaret eden Volkan, ayrıca onları takdir etmenin, ihmal etmemenin ve oyun oynamalarını sağlamanın faydalı olacağını dile getirdi.

Volkan, bu süreçte yetişkinler için de önerilerde bulunarak, bireylerin sağlıklarına önem vermeleri, kendilerine zaman ayırmaları, günlük yaşamlarına devam etmeleri, duygu ve düşüncelerini paylaşmaları, aile üyeleri ve arkadaşları ile zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

