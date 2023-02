Para ‘deprem fonuna’ gitmeli

Ayakkabı kutusu içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş bir milyon 450 TL ve 30 bin Amerikan doları gizlice ülkeye sokmaya çalışırken yakalanan Uğur Can Ulaşır ile suçla bağlantılı tutuklanan Mehmet Yalçın dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığı belirtildi. Soruşturma memuru olguları yeniden aktararak, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Ayrıca zanlıların tasarrufunda bulunan paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Şubat 2023 tarihinde Adana'dan Ercan Havalimanına gelen Uğur Can Ulaşır’ın valizindeki

2 adet ayakkabı kutusu içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş bir milyon 450 TL ve 30 bin Amerikan doları nakit para tespit edildiğini söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının paraları gümrüğe bildirmesi gerektiğini bilmediğini, Türkiye’den çıkarken de paraları bildirmediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının ifadesinde getirdiği paranın kendisine ait olduğunu ve Kıbrıs’tan Golf 7 marka araç satın alıp Türkiye’ye götüreceğini anlattığını açıkladı:

Polis, yürütülen soruşturma sonucu zanlının tasarrufunda bulunan bagajların Mehmet Yalçın adına kayıtlı olduğunu ve onun da ve aynı gün KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Uğur Can Ulaşır’ın bagajlarla ilgili olarak, havayollarının hata yaptığını, bagajların kendine ait olduğunu ve Mehmet Yalçın'ı tanımadığını iddia ettiğini açıkladı.

Polis, mesele ile ilgili olarak aranan Mehmet Yalçın'a avukatı aracılığıyla ulaşıp şubeye gelmesini sağladıklarını belirtti.

Birçok yazışma yapıldı

Polis, Mehmet Yalçın'ın da Uğur Can Ulaşır’ı tanımadığını ancak Türkiye’de havalimanında yükünün ağır olduğunu söyleyerek, kendisinden yardım istediğini, bagajda ne olduğunu bilmediğini anlattığını söyledi.

Polis, yapılan ileri sorguda zanlıların birbirlerini 2 yıldan beridir tanıdıklarını ve paranın Uğur Can Ulaşır’a ait olduğunu itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediklerini belirtti.

Polis, emare alınan paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırıldığını, mesele ile ilgili olarak bugüne değin 6 ifade temin edildiğini ve kamera görüntülerinin incelenip, birçok yazışma yapıldığını anlattı.

İzahat veremediler

Polis, mesele ile ilgili olarak birçok yazışma daha yapılması gerektiğini ve zanlıların KKTC’de bağlantısı olduğuna inanılan şahısların kimlik bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.

Polis memuru, Uğur Can Ulaşır’ın 2 Şubat 2023 tarihinde KKTC’de nerede konaklayacağına, kim veya kimler ile görüşeceğine dair izahat vermediğini söyledi.

Polis, zanlının daha önce KKTC’ye geldiğinde konakladığını söylediği yerde ise kalmadığının tespit edildiğini belirtti.

Mehmet Yalçın'ın da tarihinde KKTC’de nerede konaklayacağına, kim veya kimler ile görüşeceğine dair izahat vermediğini söyleyen polis, daha önce ülkeye geldiğinde Girne’de daire kiralayıp kaldığını ancak kaldığı yeri bilmediği yönünde sözlü beyanda bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıların daha önceden KKTC’ye geldikleri günlerde konakladıkları yerler ve görüştükleri şahısların kimliklerini tespit etmeye çalıştıklarını anlattı.

Polis, yürütülen soruşturma sonucu Uğur Can Ulaşır’ın daha önce 6, Mehmet Yalçın'ın da 2 kez KKTC’ye giriş-çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların daha önce de KKTC’ye geldikleri günlerde aynı yöntemle yolcu beraberi para getirdiklerine ve konu paraları KKTC de bulunan başka şahıs veya şahıslara teslim ettiklerine inanıldığını, bu yönde de geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldığını anlattı.

15 yıl hapis öngörüyor

Polis, ayrıca 2 Şubat tarihinden önce Yalçın ile birlikte KKTC ye gelen bir şahsın kimliği ve KKTC de kullandığı aracın plakasının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Yalçın’ın cep telefonunda ilk etapta yapılan incelemede Uğur Can Ulaşır’a para transferi yapıldığını, ayrıca başkalarına ait iban numaraları ve kullanıcı kodları bulunduğunu, yine bir şahsın kendisine iban numarasını attığına dair mesaj tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, Uğur Can Ulaşır’ın cep telefonu şifresini bilerek yanlış verip, suçla bağlantılı bir şeyler gizlediğini söyledi.

Polis, zanlıların serbest kalması halinde KKTC’de bağlantıda bulundukları, birlikte hareket ettikleri ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılan şahıslara müdahale etme olasılıkları olduğunu belirtti. Polis, zanlıların aleyhine yürütülen soruşturmanın ‘Suç Gelirini Aklama ve Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek’ suçları ile ilgili olup ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren ve 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren ağır bir suç olduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, Uğur Can Ulaşır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına, Mehmet

Yalçın’ın, 75 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 500 bin TL şahsi kefalet

senedi imzalaması şartlarıyla serbest kalmasına karar verdi.