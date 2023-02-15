Zehirin bahanesi olmaz

Gönyeli’de 13 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Christian Chukwuebuka Achebe hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 24 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı Fadıl Aksun, sanık Christian Chukwuebuka Achebe’nin yargılandığı ‘kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu’ suçlarından mahkum ettiklerini açıkladı. Aksun, sanığın tutuklandıktan sonra polise verdiği ifadede okul parasını ve annesinin sağlık giderlerini karşılamak için uyuşturucu sattığını itiraf ettiğini belirtti. Aksun, parası biten yabancıların ülkede kalıp suç işlemek yerine kendi ülkelerine dönmesi gerektiğini ifade ederek, “Öğrenci veya turistlerin paraları bittiğinde uyuşturucu satıp, diğer insanları zehirlemesini değil doğrudan ülkelerine gitmelerini bekleriz, dolayısı sanığın durumu hafifletici sebep değil” dedi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Aksun, sanığa oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde

Gönyeli’de sanığın kaldığı eve operasyon düzenlemişti.

Operasyonda Christian Chukwuebuka Achebe, tuvalete girerek kapıyı kilitlemişti. Polis kapıyı kırarak içeri girmiş, Achebe’yi elinde tuttuğu bir şeyi klozete atarak sifona bastığı esnada makul güç kullanılarak yakalamıştı.

Tuvalet içerisinde yapılan kontrolde içerisinde yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alınmıştı.