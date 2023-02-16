Hristodulidis’e tebrik yağdı

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’e yönelik dış ülke lider ve yetkililerinden gelen tebrik mesajlarının devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, ABD, İsrail ve Mısır’ın, Rum Başkanlığına seçilen Hristodulidis’e yönelik mesajlarının, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli olduğunu yazdı.

Gazete, gerek İsrail ve Mısır devlet başkanlarının, gerekse ABD Dışişleri Bakanının, Güney Kıbrıs tarafından son yıllarda izlenilen dış politikanın devamını öngördüklerini belirtti.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter aracılığıyla gönderdiği tebrik mesajında güçlü olan ikili ilişkilerin devamını öngördüklerini ifade etti.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ise, sağlam temellere dayalı iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini ifade etti.

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog tebrik mesajında iki ülke arasındaki mükemmel bağlardan söz ederek Güney Kıbrıs’ı İsrail’in en yakın dostu ve müttefiki olarak nitelendirdi.

Herzog, Hristodulidis’e yönelik mektubunda “İsrail ile Kıbrıs arasındaki mükemmel ve hayati bağları ileriye götürmek için Başkan olarak yeni yetkiniz altında sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Herzog, iki ülke arasındaki iş birliğinin devamından da söz ederken Yunanistan kurulan üçlü iş birliğine de vurgu yaptı.

Kimler mesaj gönderdi?

Gazete, bir başka haberinde ise Hristodulidis’in basın bürosundan yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis’e sosyal medya hesabı Twitter, telefon ve mektupla gönderilen tebrik mesajlarına yer verdi.

Habere göre, Almanya Devlet Başkanı Frank Walter Steinmeier, Malta Devlet Başkanı George Vella, Macaristan Devlet Başkanı Katalin Novak, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Müsteşarı Victoria Nuland, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan’ın yanı sıra Katar Emiri, Gürcistan Devlet Başkanı gibi isimler, Twitter aracılığıyla tebrik mesajını ilettiler.

Gazete, Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova, Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda, İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa , Ürdün Kralı II. Abdullah, Fransa eski Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD Senatörü Leonidas Raptakis ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ise telefon veya mektupla tebrik mesajlarını ilettiklerini yazdı.