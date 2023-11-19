Rum yönetimi silahlanmaya tam 900 Milyon Euro ayırdı

Haftalık Kathimerini “Millî Muhafız Ordusu’nun T-80U Dönemi Bitti… İsrail Merkava ve Barak MX Hava Savunma Sistemi Alımı İçin Anlaşma Yakın” başlıklı haberinde, Hristodulidis hükümetinin 2024 yılı bütçesinin “görünmez tarafında” silahlanma için ödenek ayırdığını yazdı. 900 milyon Euro dolayındaki bu ödenekte, Mari’deki “Evangelos Florakis Deniz Üssü”nün iyileştirilmesi için de harcama öngörüldüğü kaydedildi.

Rum yönetiminin tank satın alımı için diğer seçenekler yanında öncelikli olarak, sahada denenmiş ve kendini ispat etmiş Merkava tankları için İsrail’e yöneldiğini belirten gazeteye göre, RMMO’dan yetkililer İsrail’i ziyaret ederek, Merkava’ların kabiliyetlerini yakından gördü. İsrail Merkava’ları teslim etme zamanını daraltma imkânı da sunuyor ki bunun, RMMO için önemli bir unsur olduğu vurgulanıyor.

Gazete askerî kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak İsraillilerin RMMO’nun tank ihtiyacını ordu depolarında bulunan Merkava 2 veya 3’lerle karşılama niyetinde olduğunu, satın alım sürecinin ön hazırlık aşamasının tamamlandığını ve geriye sadece, açık deniz karakol gemisi “Amiral A. Yoannidis”in alımında olduğu gibi hükümetler arası anlaşma imzalanması kaldığını belirtti.

İsrail’in, Gazze Şeridi’ne saldırılarının devam ettiği bu dönemde RMMO’ya vermeyi planladığı tankları kendisinin kullanması gerekebileceği, böyle bir durumda Rum Savunma Bakanlığı’nın seçenekleri arasında Avrupa silah sanayiine yöneleceği kaydedildi.

Alman Leopard tanklarına ilgisi devam eden Rum yönetiminin, daha önce giriştiği Leopard satın alım girişiminin başarısız olmasının Rum yönetiminden kaynaklanmadığı kaydedilen haberde, Doğu Akdeniz’de değişen konjonktür nedeniyle Almanya’nın, Yunan ordusuna verdiği Leopard’ların bir bölümünü RMMO’ya verme senaryosunu yeniden canlandırabileceği belirtildi.

Bu aşamada, silah alımı sözleşmelerinde olumsuzluk yaşanmaması için Amerikan silah ambargosunun kaldırılması kararının bir yıllık olan süresinin uzatılması için diplomatik düzeyde çaba harcanmakta olduğuna, bu başarılabilirse Amerikan tanklarının da düşünülebileceğine işaret edildi. Böyle bir durumda RMMO’nun M1A2 SEPv3 Abrams’lara talip olacak gibi göründüğü kaydedildi

Gazete Merkava tipi tank alımının mali yönünün şimdilik öğrenilemediğini ancak İsrail’in açık kaynaklarından, RMMO’nun temin etmek niyetinde olduğu tipteki tank fiyatlarının 3 milyon Euro civarında olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Haberinin “İsrail Hava Savunma Şemsiyesi” başlığıyla ayırdığı bölümünde sistemlerin birleştirilmesi ile Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin dijital açıdan yükseltilmesinin imkanların birlikte işleyebilme olanağını yükseltirken Rus malı TOR M1 ve BUK sistemlerinin rolünü azalttığını yazan gazete KKTC’de bir İHA üssü oluşturulmasının da RMMO’ya ilave hava operasyonel ihtiyaçları yarattığını savundu.

Gazeteye göre Rum ve İsrail askerî uzmanları düzeyinde gerçekleştirilen temaslarda Rum tarafı, İsrail’in kullandığı “Iron Done” (Demir Kubbe) sistemine yöneldi. Haberde, Rum tarafının İsrail’in halen kullandığı sistemin bir benzerinin Güney Kıbrıs’a da kurulmasını önerdiği; İsrail tarafının ise yalnız füzeleri etkisiz hale getirmekle kalmayıp Türk İHA’larını göğüslemek için hava savunma şemsiyesini oluşturacak bu sistemin mevcut TOR M1 ve BUK sistemleriyle birlikte işleyebileceğini teyit ettiği kaydedildi.

Gazete “Millî Muhafız Ordusu’nun isteklerine cevap veriyor görünen hava savunma sistemi, 35 kilometre menzilli Barak-MX’in üç versiyonundan biridir” ifadesini kullandı.