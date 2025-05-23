Rumlar da aldı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın terminal bölgesinde her Perşembe günü kurulan açık pazarda birçok sebze ve meyvenin uygun fiyata satılması yüzleri güldürdü. Vatandaş 10 liraya kadar düşen fiyatlar karşısında memnuniyetini dile getirirken, Kıbrıslı Rumlar da Perşembe pazarına akın etti. Salatalık ve portakal 10 liradan alıcı beklerken, limon 20, havuç ise 30 liradan tezgaha konuldu. Elmanın 75 liradan satıldığı pazarda, patates 40, dolmalık biber ise 50 liradan alıcı bekledi. Pazarda ucuz ürünlerin yanı sıra pahalı ürünler de satıldı. Pazarda patlıcan 40 ile 70 lira arasında, kabak 20 liradan, domates ise 60 liradan satışa sunuldu. Erik, fasulye 150, kapya 120 liradan alıcı beklerken, vatandaşlar bütçelerine uygun ürünleri tercih etti.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Patates: 40 TL

Patlıcan: 70-80 TL

Dolmalık biber: 50 TL

Kapya biber: 120 TL

Elma: 75 TL

Salatalık: 10 TL

Havuç: 30 TL

Kabak: 20 TL

Fasulye: 150 TL

Portakal: 10-20 TL

Domates: 60 TL

Limon: 40 TL

Soğan: 40 TL

Erik: 150 TL

Muz: 75 TL