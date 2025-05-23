Yoğun bakımda

Gönyeli’de 17 yaşındaki iş arkadaşını şaka amaçlı kovalarken 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşmesine neden olan 29 yaşındaki Halik Aytekin “Zarar veren eylemde bulunma” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis; olayın 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Yenikent’te bulunan Poyraz Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis; zanlının şaka amacıyla sokakta kovaladığı M.E.D.’nin Poyraz Sokağın güney kısmındaki apartmanın arka kısmında bir metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinden atladığını açıkladı.

Polis; M.E.D.’nin duvarın arka kısmında bulunan takriben 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşürerek ağır yaralandığını belirtti.

Polis; M.E.D.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını kaydetti.

Polis; M.E.D.’nin solunum cihazına bağlı olduğunu, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

