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Yoğun bakımda

Şaka amaçlı kovaladığı arkadaşı 5 metre derinliğindeki apartman boşluğuna düştü

Yoğun bakımda

Gönyeli’de 17 yaşındaki iş arkadaşını şaka amaçlı kovalarken 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşmesine neden olan 29 yaşındaki Halik Aytekin “Zarar veren eylemde bulunma” suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polis; olayın 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Yenikent’te bulunan Poyraz Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis; zanlının şaka amacıyla sokakta kovaladığı M.E.D.’nin Poyraz Sokağın güney kısmındaki apartmanın arka kısmında bir metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinden atladığını açıkladı.
 Polis; M.E.D.’nin duvarın arka kısmında bulunan takriben 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşürerek ağır yaralandığını belirtti. 
Polis; M.E.D.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını kaydetti.
 Polis; M.E.D.’nin solunum cihazına bağlı olduğunu, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme; zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 

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