55 bin lira kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa'da çalıştığı iş yerinden müşterilerin yatırdığı abonelik ücretlerini kendi hesabına aktarılmasını sağlayan Kader Özel’in ardından suç ortağı Ela Şardu da tutuklandı. İki zanlı dün birlikte mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların çalıştıkları iş yerinden 55 bin TL çaldıkları belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Mart 2023-29 Ocak 2025 tarihleri arasında Ortaköy'de faaliyet gösteren D-Smart isimli iş yerinde çalışan Kader Özel ve Ela Şardu’nun müşterilerin yenileme ücretlerini kendi hesaplarına yatırmalarını sağlayarak, ilk etapta 45 bin 320 TL parayı çaldıklarını söyledi. Polis; şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlılar hakkında 17 Mayıs'ta tutuklama emri alındığını aktardı.

Polis; Kader Özel'in 18 Mayıs tarihinde saat 14.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak istediği esnada görevli memurlar tarafından tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis; zanlı Şardu’nun ise 20 Mayıs’ta teslim olduğunu belirtti. Polis; iş veren tarafından yapılan ek şikayette zanlı Özel’in 45 bin 320 TL’nin haricinde 2024 yılı içerisinde 4 ayrı tarihte müşterilerden almış olduğu nakit 10 bin TL parayı da çaldığını söylediklerini belirtti. Polis; çalınan miktarın 55 bin 720 TL’ye yükseldiğini ifade etti. Polis; iş yerinde hesaplardaki incelemenin sürdüğünü, miktarda değişiklik olabileceğini dile getirdi. Polis; 22 müşteriden 4’ünün ifadesinin alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Polis memuru; zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatı ise iş yerinin hesabı bloke olduğu için müvekkillerinin patronun bilgisi dahilinde paraları kendi hesaplarına aktardıklarını, yaptıkları tüm işlemleri gün sonu defterine kaydettiklerini söyledi. Polis; gün sonu defterinde araştırma yapılacağını belirtti.

Mahkeme; zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

