Rumlara ‘Çok sert’ mesaj verdi

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Törenine video konferans yöntemiyle katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gayemiz KKTC’nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır” dedi.

Kıbrıs sorununun Rumların tavrı yüzünden çözümsüz kaldığına dikkat çeken Erdoğan “Kıbrıs Türkü ile bırakın siyasi gücü, hastaneyi bile paylaşmam diyen zihniyetle ortak bir gelecek kurmak mümkün değildir” dedi. Erdoğan’ın konuşması Kıbrıs’ın her iki kesiminde geniş yankı uyandırdı.

Proje, 277 milyon TL’ye mal oldu

“KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni” dün gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin yanı sıra bazı komutanlar, bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

277 milyon TL’ye mal olan proje ile tarım alanlarında yaşanan sulama sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.

Çamlıbel yakınlarındaki alanda düzenlenen tören öncesinde alana gelen devlet ve hükümet yetkililerine proje hakkında bilgi verildi. Törende ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra konuşmalara geçildi.

Çavuşoğlu: KKTC’nin kaderini değiştirecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törendeki konuşmasında, KKTC için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, “Tarihi yazanlar burada, tarihi yazdıran ekranda” dedi.

Büyük bir fikrin ve fedakârlığın ürünü olan KKTC içme-sulama yatırımlarıyla ilgili gelinen aşamaya dikkat çeken Çavuşoğlu, projenin, birinci aşamasının içme suyu, ikincisinin ise ekonomik olan KKTC’nin çorak topraklarını yeşertmek ve insanını kalkındırmakla ilgili olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile çok daha ileriye gideceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkına açılan kucak ve samimiyet için teşekkür etti.

Pakdemirli: Asırlık bir rüya gerçeğe dönüştü

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de KKTC’nin verimli topraklarını, ülkelerinin bereketli sularıyla buluşturmak için 277 milyon TL maliyetli Sulama İletim Tüneli’nin hizmete alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada eşi benzeri olmayan asırlık bir rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Pakdemirli, KKTC Su Temin Projesi’nin toplam 3 milyar TL yatırımla hizmete alındığını ifade etti.

Pakdemirli, tünelin, tamamıyla yerli imkanlarla ve Türk mühendislerin eliyle revize edilerek, yeniden kullanılabilir hale getirilen, tünel açma makinesi (TBM) ile açıldığını dile getirerek, iletim tünelinden alınan suyun 4 km hat ile Güzelyurt Ovası’nda yer alan ve önceki yıllarda yer altı suyu ile sulanan

18 bin 730 dekarlık alana iletileceğini belirtti.

Pakdemirli, 8 yıl gibi sürede Mesarya Ovası Sulaması projesi tamamlandığında KKTC’nin ekonomisine yıllık 156 milyon TL’lik bir katkı ve yaklaşık 10 bin kişiye ilave istihdam sağlanacağını kaydetti.

Saner: Tam bir devrim niteliğinde



Başbakan Ersan Saner de Kıbrıs Türk halkı için tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, 7 Mart 2011 tarihinde Alaköprü Barajı’nın inşasıyla başlayan asrın projesinin, birçok kişi tarafından gerçekleşmesi imkansız olarak görülen bir rüya olduğuna işaret etti. Saner, projenin 17 Ekim 2015’te hizmete açılarak, ortaya konulan tüm hedeflerin birer birer gerçekleşmeye devam ettiğini kaydetti.Toplumların tarihleri boyunca yaşadıkları bazı dönüm noktaları olduğuna dikkat çeken Saner, dünya tarihinde gerçekleşen birçok devrimin bunları yansıttığını söyledi.

Oktay: KKTC’nin bereketine bereket katacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, projenin KKTC’ye hayırlı olmasını diledi, bunun Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye verdiği desteğin önemli ve bir somut nişanesi olduğunu kaydetti, projenin gururun yaşadıklarını söyledi.

Tarımın KKTC’de kalkınmanın önünü açacak kırsal hareketlenmeyi getirecek önemli bir alan olduğunu belirten Oktay, KKTC’nin tarımsal ürünleri daha verimli şekilde üreterek hem kendi kendine yetebilmesi, hem de ihracatını artırmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Anadolu’nun suyunu Kıbrıs Türk halkına ulaştıran projenin tarım ayağını da hayata geçirerek KKTC’nin tarımsal toprağına bereket katacaklarını ifade eden Oktay, bugün açılışını yapacakları tünelden alınacak suyun 4km’lik hat ile Güzelyurt Ovası’nda yer alan önceki yıllarda yer altı suyuyla sulanan yaklaşık 20 bin dönümlük alana iletileceğini belirtti.

Tatar: Gururlu ve mutluyuz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs’a Türkiye’den su getirilmesi projesinin yıllarca bir hayal olarak görüldüğünü ancak çok yoğun çalışmalarla hayata geçirildiğini kaydettiğini, bu projenin hayata geçtiğini görmenin kendisi için bir gurur, mutluluk olduğunu söyledi.

Bir projeye başlamanın en zor nokta olduğunu, Anamur’da projenin gerçekleştirilebilmesi için 3 köyün tahliye edildiğini kaydeden Tatar, köy halkına ve emeği geçenlere teşekkürlerini, sevgilerini iletti.

Tatar, “Yürekten teşekkür ederim ve bu çalışmaların KKTC’ye hayırlı olacağına yürekten inanırım, yapılan bu çalışmayla ülke içinde yeni pompalama ve yeni borularla çeşmelerimizden akan Anadolu suyunun tarımda da yaygınlaştırılması tarımsal faaliyetlerimizde gelişme ve halka umut olacaktır” diye konuştu.

Erdoğan: Bağlara bir yenisini ekledik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans sitemiyle açılışa katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan anlamlı bir törende bulunmaktan bahtiyarlık duyulduğunu kaydetti ve KKTC’nin bir ada ülkesi olamasın ve kısıtlı doğal kaynaklardan dolayı son 30 yıldır giderek artan bir susuzluk yaşadığını, aşırı çekim neticesinde yeraltı suyuna deniz suyu karıştığını ve suyun böylece tuzlandığını belirtti.

Bunun çözümü için Türkiye’den içme ve sulama amaçlı su getirilmesinin her dönem gündeme geldiğini ama uzunca bir süre bunun gerçekleştirilemediğini kaydeden Erdoğan, kendilerinin projeyi gerçekleştirmesiyle 80 km uzunluğunda denizin altından askıda deniz geçiş sistemi ile yıllık 75 milyon metreküp suyu Anavatan’dan Yavruvatan’a ulaştırdıklarını hatırlattı.

Anavatan Türkiye’nin suyunu KKTC’nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, 5,7 km uzunluğundaki iletim tünelinde bugün ışığı göreceklerini söyledi.

“Gayemiz KKTC’nin gelişip güçlenmesi”

“Gayemiz KKTC’nin gelişip güçlenmesi ve Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasındır. Son yıllarda hayata geçirdiğimiz altyapı projeleriyle milletimiz ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki beraberliği her alanda pekiştirdik. KKTC’deki kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık” diye konuşan Erdoğan, özellikle su sıkıntısını giderecek projelerle Kıbrıs Türkü’nü kimseye muhtaç etmeme kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu bildiğini, yarım asırdır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türklerinin çözümsüzlüğün en büyük mağduru olduğunu belirten Erdoğan, kapalı kapılar ardından Kıbrıslı Türklerin hakkını teslim edenlerin iş icraata geldiğinde hep 3 maymunu oynadıklarını söyledi.

“Rumların şımarıklığı…”

“Adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı Türkleri öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler, Adada Türk toplumunu eşit görmeyen zihniyet hatta yok sayan zihniyet Kıbrıs sorununu kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır” diye konuşan Erdoğan, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkını katledenlerin, müzakere süreçlerinde çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçtığını kaydetti.