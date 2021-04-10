Sabıkası dikkate alındı

Güzelyurt’ta 62 gram 817 miligram uyuşturucuyla yakalanan Fuat Revan hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde sentetik cannabionid alma, verme ve tasarruf suçlarından yargılanan sanık Fuat Revan 20 ay hapse mahkûm edildi. Kararda sanığın benzer suçtan sabıkası olduğu, daha önce hapis yatmasına rağmen uslanmadığı belirtildi.



Sanık hakkında verilen kararı heyet Başkanı Nüvit Gazi açıkladı.Gazi, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak, caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini söyledi.Başkan Gazi, sanığın mahkûm olduğu suçların mahkemelerin gündemini yoğun bir şekilde meşgul ettiğini belirtti. Bu tür suçların toplum sağlığı ve kamu menfaati gereği hapislik cezası ile ilgili cezalandırılmasının gerektiğini aktaran Başkan Gazi, sanığın daha önce de benzer suçlardan hapis cezası ile cezalandırıldığını belirtti. Gazi, sanığın buna rağmen bu suçları işlemekten vazgeçmemesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ve heyet olarak 20 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.