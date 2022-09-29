Corona gerçeği

Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Havva Yeşildağlı ve Dr. Emine Kamiloğlu, Kuzey Kıbrıs’ta hastaneye yatan Covid-19 hastalarıyla ilgili mevcut verilerle yürüttükleri çalışmada, belirlenen süre boyunca aşısız gruptaki ölüm oranının, tam aşılı veya hatırlatma dozunu yapmamış hastaların 3 katı olduğunu tespit etti.

Yeşildağlı ve Kamiloğlu, ülkede belli dönemlerde baskın Covid-19 varyantlarını da karşılaştırarak, Kuzey Kıbrıs’ta Delta varyantından hastaneye kaldırılma, yoğun bakıma yatırılma ve ölüm oranının, Omicron varyantına göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu kaydetti.

Covid-19 için alınan önlemlerden dolayı, diğer bulaşıcı solunum yolu hastalıklarının da son 2 yılda daha az görülmeye başlandığına dikkat çeken uzmanlar, bu yıl Covid-19’dan daha çok diğer hastalıkları görmeyi beklediklerini belirtti.

Kıbrıslı Türk Göğüs Hastalıkları Uzmanları Dr. Havva Yeşildağlı ve Dr. Emine Kamiloğlu, Avrupa Solunum Derneği’nin (European Respiratory Society/ERS) bu yıl İspanya’da düzenlediği kongresine katılarak, Kuzey Kıbrıs’taki pandemi hastalarına yönelik ilk geriye dönük çalışma özelliğini taşıyan ve 3 farklı araştırmadan oluşan çalışma bulgularını, diğer ülkelerin bilim insanlarına aktardı.

Kuzey Kıbrıs’taki Covid-19 verilerinin bilimsel olarak çalışılmasının öneminin yanında, uluslararası platformda da paylaşılmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, ilerleyen dönemde de bu çalışmayı daha kapsamlı olarak sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.

Büyük eksikler yaşamadık

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden uzmanların, kendi ülkelerindeki pandemi sürecini paylaştıkları kongrede, hem Kuzey Kıbrıs’taki bulguları paylaşan hem de diğer ülkelerdeki süreci takip etme fırsatı elde eden Yeşildağlı ve Kamiloğlu, “Kuzey Kıbrıs’ın bulguları, diğer ülkelerle uyuşuyor. Paralel bir süreç yaşadık” yorumunda bulundu.

Dr. Emine Kamiloğlu tarafından kongrede sunulan ilk çalışmada aktarılanlara göre, çalışmada Covid-19 hastalığından dolayı göğüs görüntülemelerinde ilerleme görülen hastaların, yoğun bakım servisine yatış ve ölüm oranlarının, aşı durumuna göre bağlantısı incelenerek, aşısız kişilerde ölüm oranının 3 katına çıktığı tespit edildi.

Aşısız grupta ölüm oranı iki kat

Dr. Havva Yeşildağlı da, Covid-19 nedeniyle ek oksijen terapisine ihtiyaç duyan hastaların aşı durumunun, yoğun bakıma yatma ve ölüm oranına etkisini inceleyerek, aşı durumumun yoğun bakım servisine yatış oranlarını etkilemediğini ancak aşısız grupta ölüm oranının iki katı olduğunu gözlemledi.

Ekim 2021-Ocak 2022 süresi boyunca hastaneye yatan Covid-19 hastalarının verileri kullanılan çalışmada, ek oksijen ihtiyacı duyulan aşısız 52 kişinin yüzde 38’inin yoğun bakıma alındığı, yüzde 19’unun ise vefat ettiğini belirtildi. Aşılı kişilerde ise, ölüm oranı yüzde 9.8 olarak tespit edildi.

