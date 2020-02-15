Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 11’inci hafta çekilişi yapıldı

20 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 11’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 11’inci hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 11’inci hafta talihlileri açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Çeyrek altın:       
1)Gülay Kontosoğlu/Mağusa
2)Mustafa Araz/Yılmazköy 
3) Mukaddes Serdengeçti/Akdoğan
4)Erol Özerdağ/Lefkoşa
5)Türkan Sunalp/Çayırova

Fanlı soba: 
1)Şenol Avcı/Mutluyakalı
2) Zehra Kayacan/Çayırova
3) Aytaç Adan/Mutluyaka
4)Esat Günhanlar/Kermiya
5)Mehmet Öğünçer/Sütlüce

Ütü:
1)Sezai Azizoğlu/Akova
2) Özkan Nidai/Mutluyaka
3)Erhan Kaniz/Geçitkale
4)Salih Güzdağ/Bostancı
5)Emirzade Tilki/Kaymaklı

Tost makinesi:
1)Sadrettin Salli/Cihangir
2)Firdevse Özdiken/Demirhan
3)Fatma Balbaz/Dağyolu
4)Emine Rüstemoğulları/Lapta
5) Cemaliye Geçici/Güzelyurt

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Raisa Vanessa, Fas’ın ruhunu yansıttı
Raisa Vanessa, Fas’ın ruhunu yansıttı
  1. MAGAZİN