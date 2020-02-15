Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 11’inci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.
Kış Kampanyasının 11’inci hafta talihlileri açıklandı:
Çeyrek altın:
1)Gülay Kontosoğlu/Mağusa
2)Mustafa Araz/Yılmazköy
3) Mukaddes Serdengeçti/Akdoğan
4)Erol Özerdağ/Lefkoşa
5)Türkan Sunalp/Çayırova
Fanlı soba:
1)Şenol Avcı/Mutluyakalı
2) Zehra Kayacan/Çayırova
3) Aytaç Adan/Mutluyaka
4)Esat Günhanlar/Kermiya
5)Mehmet Öğünçer/Sütlüce
Ütü:
1)Sezai Azizoğlu/Akova
2) Özkan Nidai/Mutluyaka
3)Erhan Kaniz/Geçitkale
4)Salih Güzdağ/Bostancı
5)Emirzade Tilki/Kaymaklı
Tost makinesi:
1)Sadrettin Salli/Cihangir
2)Firdevse Özdiken/Demirhan
3)Fatma Balbaz/Dağyolu
4)Emine Rüstemoğulları/Lapta
5) Cemaliye Geçici/Güzelyurt
Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 11’inci hafta çekilişi yapıldı
20 talihli belirlendi
Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 11’inci hafta çekilişi yapıldı.
YORUM EKLE