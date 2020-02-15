Diyalog Gazetesinin düzenlediği Kış Kampanyasının 11’inci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Kış Kampanyasında 11’inci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 20 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu 5 okur çeyrek altın, 5 okur fanlı soba, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Öte yandan kampanyanın önceki haftaki şanslıları da Diyalog Medya’ya gelerek hediyelerini aldı.

Kış Kampanyasının 11’inci hafta talihlileri açıklandı:



Çeyrek altın:

1)Gülay Kontosoğlu/Mağusa

2)Mustafa Araz/Yılmazköy

3) Mukaddes Serdengeçti/Akdoğan

4)Erol Özerdağ/Lefkoşa

5)Türkan Sunalp/Çayırova



Fanlı soba:

1)Şenol Avcı/Mutluyakalı

2) Zehra Kayacan/Çayırova

3) Aytaç Adan/Mutluyaka

4)Esat Günhanlar/Kermiya

5)Mehmet Öğünçer/Sütlüce



Ütü:

1)Sezai Azizoğlu/Akova

2) Özkan Nidai/Mutluyaka

3)Erhan Kaniz/Geçitkale

4)Salih Güzdağ/Bostancı

5)Emirzade Tilki/Kaymaklı



Tost makinesi:

1)Sadrettin Salli/Cihangir

2)Firdevse Özdiken/Demirhan

3)Fatma Balbaz/Dağyolu

4)Emine Rüstemoğulları/Lapta

5) Cemaliye Geçici/Güzelyurt