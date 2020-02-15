Tüm uçuşlar durduruldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlas Global Havayollarının iflas başvurusunda bulunduğunu ve uçuşlarının durdurulduğunu bildirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter'dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi. SHGM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlasjet Havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Atlas Global Havayolları, ara verdiği tarifeli uçuşlarına tekrar başlamıştı.

Tarifeli uçuşlarını durdurmuştu

Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli havayolu şirketi Atlasglobal'in (Atlasjet), kasım ayında yaptığı basın duyurusu ile 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmişti.

Atlasglobal (Atlasjet), "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" açıklaması yapmıştı.