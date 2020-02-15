Raisa Vanessa, Fas’ın ruhunu yansıttı

Dünya moda çevrelerinin yoğun ilgiyle takip ettiği New York Moda Haftası’na katılan Raisa Vanessa, 89 parçadan oluşan 2020/21 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. Fas'ın, otantik ve görkemli ruhundan ilhamla tasarlanan koleksiyonda Marrakesh'in otantik mimarisi, renk harmonisi öne çıkıyor…

Şehrin egzotik yapısına gönderme yapan mor, pembe, çivit mavisi renklerin kullanıldığı koleksiyonda, palmiye ve leopar figürleri özel çizim desenlerle göze çarpıyor. Renk harmonisi özel degrade baskılı kumaşlarda kendini gösteriyor.

İpek kadife, saten ve parlak dokulu kumaşlar, altın bakır gibi renklerde işleme ve aksesuarlar ile sunuluyor. 80 parçadan oluşan koleksiyonda, özel dokulu kumaşların hayat verdiği tasarımlar feminen ve seksapeli yüksek kalıplarla birleşiyor.