34 kişi yargılanacak

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine karşı 7 Şubat 2012'de düzenlenen kumpasla ilgili soruşturma tamamlandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dahil 34 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. İddianamede, kumpasın dönemin Başbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyata geç girmesiyle bozulduğuna dikkat çekildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, ''7 Şubat MİT kumpası''na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Eski polis şefleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün ile eski savcı Sadrettin Sarıkaya ve gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamenin bir numaralı şüphelisi de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Bakanlar Kurulu üyeleri mağdur olarak yer aldı. İddianamede, FETÖ'nün nihai hedefine ulaşmak için hükümet ile güç mücadelesine girdiği amacına ulaşmak için de “Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, İzmir askeri casusluk, MİT TIR'ları ve 17-25 Aralık gibi” kumpas davaları kurguladığı yer aldı.

İddianamede, dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın savcı tarafından özellikle o tarihte Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağı 7 Şubat saat 17.00’de ifadeye çağırıldığı, Başbakan'ın ameliyata geç girmesiyle bütün kumpasın bozulduğuna dikkat çekildi.

Hakan Fidan’ın gözaltına alınmasıyla birlikte, hükümetin de istifaya zorlanması ve hatta devrilmesinin planlandığı öne sürüldü. Bunun da FETÖ'nün hükümete yönelik ilk kumpası olduğu, kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği bilgileri iddianamede yer aldı.

Sanıkların “darbeye teşebbüs'', ''FETÖ üyesi olmak'', ''siyasal veya askeri casusluk'' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.