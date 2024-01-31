Sağanak vurdu

Ömer KADİROĞLU

Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu bölge Geçitköy oldu. Yağışlar nedeniyle Geçitköy deresi taştı, bölgedeki bazı evleri su bastı. Ev önlerinin gölete dönmesinden dolayı vatandaşlar mahsur kaldı. Sivil Savunma, itfaiye ve belediye ekipleri, bölgeye giderek, mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Tahliye işlemlerinde iş makineleri kullanıldı.

Bölgedeki bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Polis, yolun, Yıldırım - Geçitkale köyleri arası yeni yapılan ve bir bölümü asfalt olmayan yolun aşırı yağışlardan dolayı trafiğe kapatıldığını açıkladı. Polis, ayrıca araç trafiğine kapatılmasına rağmen alternatif güzergahlardan bölgeye bazı araçların gittiği gözlemlendiğine işaret ederek, yolun güvenli olmamasından dolayı Lapta ve civar yerleşim yerlerinden bu bölgeye kesinlikle gidilmemesi uyarısında bulundu. Serdarlı- Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım, bölgede 2-3 evi su bastığını belirtti.

Araç dereye düştü

Ancak Geçitköy yolu trafiğe kapatılmadan önce bir araç sel sularına kapılarak dereye düştü. Sivil Savunma ekipleri araçtaki kişiyi kurtardı.

Başbakan Üstel, Geçitköy’e giderek, incelemelerde bulundu

Başbakan Ünal Üstel, Girne İlçe Emniyet Kurulu toplantısının ardından Geçitköy’e giderek, incelemelerde bulundu. Başbakan Ünal Üstel, iki günden beridir Meteoroloji Dairesi’nin halka yağış miktarıyla ilgili uyarıda bulunduğunu söyledi.

6 bölgede krizi masası kuruldu

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak tüm bölgelerde İlçe Emniyet Kurullarını faaliyete geçirdiklerini ve 6 bölgede “kriz masası” kurduklarını ifade etti.



