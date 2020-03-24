Sahip çıkıldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde, Taşlıca ile Boltaşlı köyleri arasında, deniz sahilinde geçtiğimiz Cumartesi sabahı ölümden son anda kurtarılan Suriyeli 175 mülteci, bir inşaat şirketi tarafından tahsis edilen konutlara yerleştirildi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre önceki gün başlayan yerleştirme işlemi dün tamamlandı ve Suriyeli mültecilerin, geri gönderileceği güne kadar bu konutlarda konaklayacağı bildirildi. Suriyeli mültecilerin gerekli sağlık kontrollerinin de yapıldığı kaydedildi.

Suriyeli 175 mülteciyi taşıyan tekne kıyıya 10 metre kala yan yatmış ve 175 Suriyeli mülteci kurtarılarak İskele Dr. Fazıl Küçük spor salonuna yerleştirilmişti.