Bakanlık soruşturma başlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, “Coronavirüse iyi gelebileceği” iddia edilen Plaquenil ilacının hastanedeki 8-9 sağlık çalışan tarafından 100’er, 200’er ve 500’er tabletler halinde reçete edildiği belirlendi. Türkiye’de “Coronavirüsünün tedavisinde kullanılan “Plaquenil” isimli ilacın, hastanede görevli 8-9 doktor tarafından, yakınlarına reçete yoluyla verildiği ortaya çıktı. Kısa sürede bin 140 tane paket ilacın stoktan tüketildiği, olayın ortaya çıkmasının ardından başhekimin talimatı ile tüm ilaçların geri toplanarak depoya geri koyulduğu kaydedildi. Şu anda herhangi bir ilaç sıkıntısının yaşanmadığı, Sağlık Bakanlığı’nın kısa süre içerisinde soruşturma açacağı ifade edildi.