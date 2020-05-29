Sanayi Esnafı öfkeli

Ömer KADİROĞLU

Alayköy Sanayi Bölgesi esnafı, yıllardır yaşadıkları çevre kirliliği ve lağım sorunundan dolayı isyan ediyor.

Altyapı eksikliklerinden dolayı lağım suları rögarlardan taşıp, yollara akarken, bu durum sağlıksız bir ortamın oluşmasına neden oluyor.

Bölgedeki çöpler, her yeri kaplayan lağım suları hastalıklara da davetiye çıkarıyor.

Yıllardır bu sorunlarla uğraşan sanayi esnafı, ilgili makamlara defalarca başvurduklarını ancak bir çözüm üretmediklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan sanayi esnafı, yaz kış demeden lağım kokusunu solumak zorunda kaldıklarını söyledi ve “Coronavirüs’ten ölmedik ama bu sağlıksız ortam sonumuz olacak” dedi.

Ne dediler…?

Yusuf Çolak

“Alayköy Sanayi Bölgesinde dükkânımız var ve yıllardır yaşanan bu lağım sorununu yetkililere iletsek de hiçbir çözüm üretilmedi. Alayköy Belediyesi’ne giderek sürekli bu durumu aktarıyoruz. Ancak sorun çözülmüyor. Belediye, konuyu Sanayi Dairesi’ne havale ediyor. Sanayi Dairesi de topu belediyeye topu atıyor. Burada bir yetki karmaşası yaşanıyor. Şimdi yaz geldi havalar ısındı ve dayanılmaz bir koku var. Yetkililerden bir an önce bir çözüm üretmesini istiyoruz.”

Erkan Akdağ

“Burada yıllardır sorun yaşanıyor. Çok pis bir koku var ve sağlığımızdan endişe ediyoruz. Bu duruma hemen bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Gerekli bütün vergilerimiz ödesek de böylesi bir ortamda iş yapmak kesinlikle bizleri huzursuz ediyor. Ekonominin can damarı olan sanayi bölgelerinde böylesi bir durumun yaşanması kesinlikle kabul edilir bir durum değildir. Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz.”

Sinan Akdağ

“Senelerdir burada insan sağlığı hiçe sayılıyor. İnsana hizmet konusunda kimse ciddi bir çalışma yapmıyor. Bu durum Coronavirüs’ten daha kötü bir durumdur. Yollardan akıp giden lağım suları buraya ne kadar ilgisiz kalındığını ortaya koyuyor. Yetkilileri bu sorunu gidermeleri adına göreve davet ediyoruz.”

Nafi Kahraman

“Hemen dükkânımızın yanından lağım suları akıp gidiyor. Belediyeye şikâyet ettik bizi Sanayi Dairesi’ne yönlendirdi. Onlar da çözülecek diyor ancak bir adım atılmıyor.

Her türlü vergi ödemelerimizi aksatmadan yapsak da böylesi bir ortamda çalışmaya mecbur bırakılıyoruz. Sağlığımız için büyük bir endişe duyuyoruz. Yetkililerin bir an önce bu duruma bir çözüm üretmesini istiyoruz.”

Rifat Dokay

“Burada hemen dükkânımızın yanında lağım suları yollara arsalara taşıyor. Bu durumu yaklaşık dört yıldır çekiyoruz. Sanayi Dairesi ile belediye topu birbirine atıyor. Kimse bu duruma bir çözüm üretmiyor. Ülke ekonomisinin can damarı sanayi bölgelerine bakıldığında ne derece değer verildiği ortaya çıkıyor. Yetkililerden bir an önce bu duruma bir çözüm üreterek sağlıklı bir ortam yaratmalarını bekliyoruz.”