‘Sandık neyi değiştirecek’

Ömer KADİROĞLU

Hükümet krizini değerlendiren vatandaşlar, erken genel seçime gidilmesi halinde bugünkü sonucun değişmeyeceğine inanıyor.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ve siyasilere güvenin kalmadığını belirten vatandaşlar, gelecek konusunda umutlu konuşmuyor.

Vatandaşlar ne dedi…?

Ahmet Miralay

“Hükümet istifasını sundu ve bayramı hükümetsiz geçirdik. Bundan sonra ne olacağını bilemiyoruz ancak bir erken seçim daha olursa ülke daha da kötü bir hale gelecektir. Bu kadar kısa sürelerde erken seçimler olması katılım oranını da düşürür. Son seçimlerden sonra çok kısa bir süre geçmesine rağmen bir seçime gidilmesi siyasete olan güveni daha da azaltacaktır. 50 milletvekili seçiyoruz ve hizmet beklerken bir parti çıkıp ‘biz muhalefette olacağız’ diyor. Bundan sonra yapılacak tek şey ülkeyi seçime götürmeden iki büyük parti yani CTP ve UBP’nin hükümeti kurmasıdır. UBP-CTP koalisyonunun ülke için kurulması şarttır.”

Aziz Erbekir

“Hükümetin bu duruma düşeceği önceden belliydi. Halk geçim derdinde olduğu için artık siyasetle pek fazla ilgilenmiyor. Ülkede bir erken seçim daha yapılması bir şey değiştirmez. Hatta daha da kötüye gideriz. İki büyük parti var ve bu iki partinin birleşerek bir hükümet kurması ülke yararına olacaktır. Siyasilerin seçim derdi piyasayı iyice başıboş bıraktı ve herkesin istediği fiyatı uygulaması nedeniyle halk geçinemiyor. Partilerin yüzde 5 barajını geçmesi çok kolaydır ve seçim barajının yükseltilmemesi böylesi durumları ortaya çıkarmaktadır. Erken seçime gitme ile bir şey kazanmıyoruz maalesef. Milletvekilleri halkına hizmet veremiyor.”

Hasan Öksüzoğlu

“Hükümet görevi iade etti ve hükümetsiz bir bayram geçirdik. Siyasiler bir türlü kalıcı olacak bir hükümet kuramıyor ve sürekli sorun yaşanıyor. Siyasette yaşanan sorunlar halka ve ülke ekonomisine olumsuz yansıyor. Bugün bir erken seçimin olması ülke için bir külfet olacaktır. Seçimi kazanan siyasi partiler de halka hizmet verme noktasında bir birlerine yanaşmıyor. Temennimiz bundan sonra daha halk için çalışacak kişilerin oralarda olmasıdır.”

Türkay Çınarlı

Seçimden yeni çıkmış ancak kurulan hükümetin ömrü az oldu. Hükümet istifasını sundu ve hükümetsiz bir bayramı geride bıraktık. Bundan sonra yapılacak tek şey Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın meclisteki siyasi parti liderlerini bir araya getirerek ülkeyi seçime götürmemek için bir iş birliği yapmalarını sağlamasıdır. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. Bir seçim daha demek hem zaman kaybı hem de ekonomik kayba neden olacaktır. Cumhurbaşkanı’nın siyasi parti liderlerini toplayarak bir mutabakat hükümetinin kurulması için çalışma başlatması gerekiyor.”

Üney Bensel

“Seçimin üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen ülkenin yine hükümetsiz kalması üzücü ve kötü durumdur. Seçimden sonra geçen 4 ay gibi bir sürede hükümetin 3 kez bozulması alışık olmadığımız bir durumdur. Bundan sonra oluşabilecek koalisyon modelleri var ancak bugün hükümette görev alan küçük partiler barajın düşüklüğü sayesinde orada olduklarını unutarak hareket ediyorlar. Bu tip olayların olmaması için ve sağlıklı olacak kalıcı bir hükümet için barajın yükseltilmesi gerekiyor. İnsanların artık siyaset ve siyasilere pek güveni kalmadı. Bugün bir erken seçimin olması hiçbir şeyi değiştirmeyeceği gibi ülkeye ve ülke insanına külfet olacak. Bu nedenle erken bir seçim yapılmaması daha doğru olacaktır.”

Osman Özdemir

“Bu kadar kısa sürede hükümetin bozulması üzücüdür. Bugün bir erken seçime gidilmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve ülke için külfet olacaktır. Bugün yapılacak tek şey Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin koalisyon kurmasıdır. İki güçlü partinin hükümeti kurması uzun ömürlü olacaktır diye düşünüyorum. Halk artık seçimlerden de siyasetten de usandı.”

Ökten Arman

“Siyaset bizleri artık çok yordu. Bana göre erken seçim yapılmalı ancak seçime giderken sistemde değişiklik yapılmalı. Seçimlerin de artık pek bir şey değiştirmeyeceğine inanmıyorum. Bugün olası bir seçime aynı sistemle gidilirse değişen bir şey olmayacaktır. Halkın yaşanan bu olaylardan dolayı inancı ve güveni kırılmıştır.”

Hasan Aktuğralı

“Hükümet görevi iade etti ve bu durum ülkemiz adına üzücü bir durumdur. Bugün yapılacak tek şey yeni bir seçime gidilmesidir. Ülkede hiç bir şey yolunda gitmiyor; şu an hiçbir denetim yoktur ve geçim derdinde olan halkın artık siyasilere güveni kalmadı. Bir erken seçimin olması ile ülke yararına daha iyi bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Hatta tek başına bir partinin iktidara gelebileceğini düşünüyorum. Bu ülkenin koalisyon hükümetleri ile hayır edeceğine inanmıyorum. Bu nedenle hemen bir seçim yapılmalı ve iyi çalışılarak bir partinin tek başına iktidara gelmesi gerekiyor.”