Saray boş kalmıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sivil toplum örgütleri kabulleri ve görüş alışverişleri yoğun şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanlığından dün servis edilen basın bültenlerine göre Tatar toplumun farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütleri, kurum, kuruluş ve kişilerle görüşme yaptı. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirdiği yoğun kabullerden bir kısmı şu şekilde:

Akil Dost Konseyi Komitesi

Tatar dün, Akil Dost Konseyi Komitesi Başkanı Ömer Keleş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sivil toplum örgütleri ile münasebet geliştirme tecrübe ve çalışmalarından yararlanmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kıbrıs konusunun Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin mücadelesi olduğunu dile getiren Tatar, geleceği şekillendirmek için haklı davayı anlatmak gerektiğini belirtti.

Ömer Keleş, komite ile ilgili Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi vererek, birçok bölgede faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Kıbrıs şarkıları Saray’da yankılanacak

“Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi

Verilen bilgiye göre, bestesi Kamran Aziz’e, sözleri Şirin Zaferyıldızı’na ait, opera sanatçıları ve müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen, KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan “Kıbrıs Şarkıları- Bir Yeşile Bir de Sana Mecburum” isimli müzik CD’si müzik öğretmeni ve söz yazarı Şirin Zaferyıldızı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı açıklamada, Kamran Aziz’in Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış değerli besteleri ile gönüllerde taht kurmuş bir sanatçı olduğunu belirtti.

Melahat Arıklı kitabını Tatar’a da takdim etti

Doç. Dr. Melahat Arıklı, “Milli Mücadelede Kalemiyle Savaşanlar (1955-1974)” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, Kıbrıs konusundaki çeşitli evreleri, verilen mücadeleyi ve gelişmeleri kaleme almanın gelecekte sivil toplum, devlet, makamlar ve üniversiteler için önemli bir kaynak olduğunu belirterek, Arıklı’yı çalışmasından dolayı kutladı.

Sağlık turizmcileri de Tatar’ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu’nu kabulünde yaptığı konuşmada, yeni kurulan derneğin üyelerine başarılar dileyerek, Dernek Başkanı ve üyelerin geçmiş çalışmalarına bakıldığında geleceğe dair yapılacak sağlık turizmi çalışmalarının başarılı olma noktasında kendilerine güven verdiğini söyledi.

Gönüllü olarak yapılacak çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni eden Tatar, KKTC’nin yapısına bakıldığında bir turizm adası olduğunu, son yıllarda sağlık alanında çok önemli yatırımlar yapıldığını vurguladı.

Dünyada bu tür çalışmaların bilindiğini dile getiren Tatar, normal turizmin yanında sağlık turizminin de bir başka bacak olduğunu ve bu alanda katma değerin yüksek olduğunu vurguladı.

Uluslararası Kıbrıs Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Hülya Harutoğlu ise Cumhurbaşkanı’yla görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın sağlık turizmine ihtiyacı olduğunu düşündüklerini, özellikle pandemi döneminde sağlık turizmine yönelinmesi gerektiğini vurguladı.