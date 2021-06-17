Arıklı: Çözümü için çalışacağız

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, TAŞEL’de işten durdurulan işçilerle kendisine ziyarette bulunan KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile görüştü.

Yapılan açıklamaya göre, KAMUSEN Başkanı Metin Atan, TAŞEL’de işten durdurulan işçilerin durumuyla ilgili Arıklı’ya bilgi vererek, işçilerin “evine ekmek götüremeyecek” durumda olduklarını, çok uzun süredir maaş alamadıklarını anlattı ve Bakandan yardım istedi.

Erhan Arıklı da, “mağdur edilen işçiler” ile ilgili ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını, konunun Bakanlar Kurulu ve Meclis’te de gündeme geldiğini söyledi.

Sendika ile Bakanlığın ortak çözüm arayışının sürdüğünü dile getiren Arıklı, sendika ile iş birliği içinde sürecin yönetileceğini kaydetti.

Arıklı, solar enerji üreticileriyle buluştu



Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, "solar enerji üreticileriyle" ile bir araya geldi.Yapılan açıklamaya göre toplantıda, son aşamaya getirilen Yenilenebilir Enerji (uygulama ve denetim) Tüzüğü ilgili "üreticilerin" görüşleri alındı.Göruşmeye KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan da katıldı.

Arıklı, İTÜ rektörünü kabul etti

Bu arada Bakan Arıklı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’yu kabul etti.

Verilen bilgiye göre, görüşmede, pandeminin eğitime etkisi ve ekonomiye yansıması ele alındı. Bakan Arıklı, eğitimin ülkenin can damarı olduğunun altını çizerek, en kısa zamanda sorunların çözüleceğine inandığını vurguladı.