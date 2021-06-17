"20 Haziran’a kadar borçlar ödenmeli"

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), borcu olan tüm tüketicilerin, 20 Haziran’a kadar ödeme yapmaması halinde elektriklerinin kesileceğini duyururken, başta belediyeler olmak üzere birçok kurumun yüklü borcu bulunuyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, kurumun 600 milyon TL alacağı olduğunu, borcu olanlara bakıldığı zaman belediye ve kamu kuruluşların listenin başında olduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Arıklı şunları söyledi:

Kurumun 600 milyon alacağı var. Çoğu geçmişten kalan borçlar. Mesele belediyelerin 182 milyon lira tahsil edilemeyen borcu vardı. Biz faizin yüzde 90’nını sildik ve şu anda ödemesi gereken miktarı 90 milyon liraya düşürdük. Bu tutarı da ödeme planına bağladık. Su kuyuları da çok ciddi oranda elektrik tüketiyor. Su Birlikleri abonelerden parayı tahsil ediyorlar ama KIB-TEK’e yatırmıyor, başka amaçlar için kullanıyor.

Elektrik kesilirse Lefkoşa kokar

Bakan Arıklı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sorumluluğunda olan Haspolat Arıtma Tesisi’nin kuruma 22 milyon 550 bin TL borcu olduğunu söyledi.

Arıklı, ancak belediyenin arıtma tesisinin ortak kullanıldığını söyleyerek, ödeme konusunda tüm belediyelerin katkı koymasını istediğini, bu nedenle bir anlaşmazlık yaşandığını açıkladı.

Arıklı şöyle devam etti:

LTB ödeme konusunda herkes katkı koysun diyor. Kurum da ‘beni ilgilendirmez, bu parayı ödeyin’ diyor. Elektrik kesildiği anda Lefkoşa kokmaya başlıyor.

LTB’nin imkânı zaten kısıtlı kendi kendini anca çeviriyor, tesisi kapatsak bu kez Lefkoşa kokacak.

Bir proje yapamadık



Borçlar içerisinde en acı tablonun Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi olduğunu ifade eden Arıklı, “Biz hastaneye geçici akım verdik. Halen daha elektrik projesi çizilmediği için normal akıma dönülmedi ve bu nedenle üç misli fiyat ödemek zorunda. Hastanenin 3 buçuk milyon borcu var.Bakan Arıklı, KIB-TEK’e borcu olan bazı kurumları şöyle sıraladı:Belediyeler: 90 milyon TLGazimağusa Devlet Hastanesi: 15 milyon 975 bin TLHaspolat Arıtma Tesisi: 22 milyon 550 bin TLGüzelyurt-Yayla Arıtma Tesisi: 3 milyon 869 bin TLPandemi Hastanesi: 3, 5 milyon TLLefke İçme Suyu Şebekesi: 4 milyon 795 bin TLOrtaköy Spor Kulübü: 2 milyon 259 bin TLDAÜ: 8 milyon TLZeytinlik’teki kuyu: 8, 5 milyon TL.