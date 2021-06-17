İlk adım Alayköy

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın iş merkezleri olan sanayi bölgeleri yangınlarla, çöp dağlarıyla, sorunlar ve altyapı eksiklikleriyle sık sık gündeme gelirken, Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, kolları sıvadı. Kamacoğlu, ülkedeki sanayi bölgelerinin köyü durumda olduğunu, sorunların giderilmesi için çalıştıklarını, ülke genelindeki sanayi bölgelerinin temizleneceğini açıkladı.

Diyalog’a konuşan Kamacıoğlu, temizlik çalışmasına Alayköy Sanayi Bölgesinden başlayacaklarını ifade etti.

Sanayi bölgeleri atık alanları oldu

KKTC’nin can damarı olan ve ekonomiye önemli katkı sağlayan sanayi bölgelerinde bakımsızlık ve duyarsızlık nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor. Haspolat Sanayi Bölgesi ile Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi duyarsızlık nedeniyle çöplüğe dönüşürken, yetkililerin el uzatması bekleniyor.

Düzenli olarak toplanmayan ve rüzgârın etkisi ile çevreye yayılan çöpler çevre kirliliğine neden oluyor. Sanayi bölgesi içerisinde yeterli çöp konteyneri olmaması nedeniyle sanayiciler atıkları gelişigüzel yol kenarlarına bırakıyor.

Sağlığı tehdit ediyor

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin arka kısmında oluşturulan çöplük hem sağlık hem de çevre kirliliği açısından tehlike çanları çalıyor.

Plastik, tahta, evsel atık, kumaş gibi atıkları barındıran çöplükte camların da bulunması havaların ısınmaya başladığı şu günlerde yangın riskini de arttırıyor.



Haspolat Sanayi Bölgesinde de benzer bir durum yaşanıyor. Çöplük içerisinde kuru otların yanında cam yığınları bulunması büyük tehlike yaratıyor.

Kamacıoğlu: Temizlik çalışması başlatacağız

Yaşanan sorunlar üzerine harekete geçen Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, ülke genelindeki sanayi bölgelerinin temizliği ile ilgili çalışmalar yapıldığını ve temizliğe yarın Alayköy Sanayi bölgesinden başlanılacağını belirtti.

Sanayi bölgelerinin temizlenmesi ve korunması adına çevre telleme çalışmalarının ve giriş kapılarının yapılması konusunda çalışıldığına değinen Kamacıoğlu şunları ifade etti;

“Temiz bir sanayi bölgesi, temiz sanayiciler anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşımız sanayi bölgelerinin temizliği ile uğraşıyor ve raporlar hazırlıyor. Tüm sanayi bölgelerini dolaşıp ilgili Belediye Başkanları ile görüşüp onlardan da yardım isteyerek temizlik kampanyası başlatıyoruz.

İlk çalışmamız Alayköy Sanayi Bölgesinde olacaktır. Alayköy olmasının sebebi oradaki izin işlerimizi halletmiş olmamızdır. Önümüzdeki hafta içerisinde de Gazimağusa Sanayi bölgesinde çalışma başlatacağız. Bununla kalmayıp sanayi bölgelerinin etraflarının tellenmesi ve giriş kapısının yapılması için uğraşacağız.

Alayköy sanayi bölgesinin tellenmesi projemiz tamamlandı ve hayata geçirilecek. Sanayi bölgelerinde yaptığımız temizliğin kalıcı olması için elimizden geleni yapacağız. Bürokrasi el verdiğince sanayi bölgelerini hızlıca temizleyip toparlayacağız.

Kamacıoğlu, “Şu anda en kötü durumda Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesidir ve bunun da diğer sanayi bölgelerinin de temizlenip düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarımız olacaktır” diyerek, sözlerini noktaladı.