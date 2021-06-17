Destek olalım

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi sakinlerinden Yusuf ve Şeyda Karaoğulları çiftnin ikinci çocukları minik Karel yardım bekliyor. Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 aydır bu hastalıkla mücadele eden Karel, şu an Ankara'da tedavi görüyor.

Karel'in tedavisinin tamamlanması için hayırsever vatandaşların katkısı bekleniyor.

Facebookta paylaşım yaparak hem içerisinde bulundukları durumu hem de SMA hastalığını anlatan Karel’in ailesi, yardım eli bekliyor.

Aile, SMA hastalığının omurilikte bulunan motor sinir hücrelerinin kaybına yol açtığını ve kas kaybına neden olduğunu, yürüme, yemek yeme, nefes alma gibi kabiliyetleri ortadan kaldırdığını belirtti. Minik Karel’in solunum cihazına bağlı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü, ABD’den, gen tedavisi olan ZOLGENSMA ilacını alabilmek için hastaneden fiyat teklifi beklediklerini bildiren aile, KKTC halkından yardım beklediklerini ifade etti.

Yardım için hesap numaraları



Minik Karel’e yardım yapılabilecek IBAN numarları:IBAN: TR92 0006 4000 0016 8210 3057 67USD IBAN: TR54 0006 4000 0026 8210 3942 31EUR IBAN: TR64 0006 4000 0026 8210 3942 45GBP IBAN: TR26 0006 4000 0026 8210 3942 50