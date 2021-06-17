KKTC’de kara para ve sanal bet üzerinden yılda 2 milyar dolar dönüyor

Suna ERDEN

Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre; KKTC’de kara para ve sanal bet faaliyetlerinde yılda 2 milyar dolar tutarında para dönüyor. Şok raporu dün tv2020’ye bağlanarak canlı yayında açıklayan Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, sanal beti kontrol altına almak için yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

KKTC’nin 2 yıllık bütçesine denk gelen paranın kontrol altına alınması halinde, devletin para sıkıntısı yaşamayacağını ve hızlı bir kalkınma sürecine girebileceğini belirten Arıklı, her türlü baskıya karşın ‘Şans Oyunları Yasası’nı Meclis’ten geçireceklerini kaydetti.

Herkes biliyor, herkes görüyor…

MASAK tarafından yapılan araştırma ve oluşturulan raporda KKTC’de sanal bet ve kara para faaliyetlerinde dönen paranın 2 milyar dolar olduğu belirtilirken, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arıklı, Girne’de yüzlerce apartman dairesinde sanal bet faaliyeti yürütüldüğünü söyledi.

Bakan Arıklı, KKTC’de kara para ve sanal bet faaliyetlerinde dönen paranın yılda 2 milyar dolar tutarında olduğuna dair MASAK tarafından hazırlanan bir rapor olduğunu ifade etti.

Arıklı, “Herkes biliyor, herkes söylüyor ama kulağını kapatmış durumda. Yakalananlar sadece garibanlar. Göstermelik 5-10 kişi tutuklanıyor ama esas patronlar ortada yok. Şu ana kadar o patronlarla ilgili açılmış bir dava falan da yok. Artık bazı şeylerin farkında olmamız lazım” dedi.

Takip ve kontrol edeceğiz



Sanal bet faaliyetlerini kontrol altına almak, takibini yapmak ve vergiye bağlamak için yasal çalışma yapıldığını kaydeden Bakan Arıklı şöyle devam etti:Şans Oyunları Yasa Tasarısı son aşamaya geldi. Her türlü baskıya karşın ‘Şans Oyunları Yasası’nı Meclis’ten geçirmeyi hedefliyoruz.Tasarıda sanal beti kontrol etme, takibini yapma ve vergiye bağlama hususları yer alıyor.Ortada çok ciddi rakamlar varken, ‘kimse görmemezlikten gelelim’ diyemez. Devlet olarak ‘çarkı kontrol etmeyelim ve vergi almayalım’ mantığı yürütülemez.Tasarı yasalaşırsa kara paranın trafiğini büyük ölçüde kontrol altına alacağız ve ayrıca sanal betten 100-150 milyon dolarlık bir rakam devletin kasasına girecek. Kasaya 100-150 milyon TL’nin girmesi bile bizi çok rahatlatır.

Akaryakıt kaçakçılığı iddiası

Bakan Arıklı, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığına dair iddialar olduğunu da ifade ederek, bu konuda da adım attıklarını söyledi. Arıklı, ülkeye akaryakıt getiren iki firma olduğunu; bunlara Temmuz ayına kadar otomasyon sistemine geçilmesi için süre verdiklerini açıkladı. Bakan Arıklı, otomasyon sistemine geçilmesi halinde kaçakçılık iddialarının sonlanacağını vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 10:16