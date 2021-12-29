Satıcı aranıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda evinde uyuşturucu madde bulunan Russel Tinashe Mudavanhu gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde evinde bulunan 24 gram uyuşturucuyu aldığı şahsı açıkladığı belirtildi.

Duruşmada 27 Aralık 2021 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü, aranan bir kişi olduğunu belirterek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.