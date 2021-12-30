“Bize bir şans verin”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, vatandaşın ülkede yaşanan ekonomik krizden etkilendiğini ve haklı şikâyetlerde bulunduğunu belirterek, "Bu halk artık bu düzen konusunda bir karar vermek zorunda... Bu düzenin değişmesini istiyorsa o zaman seçmen bize bir şans vermek zorunda" dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP milletvekili adayları, bugün, Özgür İşadamları Derneği’nin düzenlediği kahvaltıya katılarak, iş dünyasının sıkıntıları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

YDP Genel Başkan Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın ekonomik krizden “ciddi şekilde” etkilendiğini ve “haklı şikâyetlerde” bulunduğuna işaret ederek, bu düzenin pansuman tedbirlerle iyileştirilemeyeceğini, ciddi yapısal değişime ve reformlara ihtiyaç duyulduğunu, bunların yapılmaması halinde bu sıkıntıların artarak devam edeceğini söyledi.

Arıklı, ekonomik krizden çıkış için Türkiye ile ekonomik entegrasyonun “şart” olduğunu ifade ederek, “Türkiye ile gümrükleri kaldırmalıyız. Gümrüklerin kaldırılmasından gelir kaybını Türkiye telafi edecektir. Biz bunun anlaşmasını yaptık. Şimdi iş uygulamaya kaldı" dedi.

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Gazimağusa ve İskele Secim Komitesi üyeleri ile tüm milletvekili adayları Gazimağusa Palm Beach Otel’de bir araya geldi.

Arıklı “Sahaya inecek ve 11 bin civarındaki üyemizi yanlarında birer üye ile sandığa taşıyacaksınız. Hedef yüzde 20 oy oranını yakalamaktır” dedi.