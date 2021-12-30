‘Devrim gerçekleşecek’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret ederek, Birlik Başkanı Özlem Gürkut ve birlik üyeleri ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, KTTB ziyaretinde Ataoğlu’na DP Sağlık Komitesi Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile bazı DP Milletvekili adayları da eşlik etti.

Fikri Ataoğlu ziyarette yaptığı konuşmasında, Demokrat Parti’nin sağlık ile ilgili geniş ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, “İktidarımızda, ortaya koyacağımız kısa, orta ve uzun vadeli sağlık politikalarımızla, sağlıkta devrim gerçekleştireceğiz” dedi.

Sözlerine “Ortaya koyacağımız programlar ve politikalarla sağlığı, sağlık çalışanları ile birlikte ayağa kaldıracağız” şeklinde devam eden Ataoğlu, Girne hastanesinin ihale sürecinde hükümette olduklarını hatırlatarak, bazı şikayetler üzerinde sürecin durduğunu söyledi.

Sağlık turizminin de kendi dönemlerinde hayata geçtiğini söyleyen Ataoğlu, "Uğraş verdik ve kazandırdık. DP’nin iktidarı ile de Sağlık Turizmini, kamu hastanelerine de taşıma kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Kamu özel tüm sağlık sisteminin ortak bir otomasyon sistemine bağlanacağını da belirten Ataoğlu, Randevu, reçete ve tüm yazışmalar otomasyon üzerinden olacağını kaydetti.