Ulusal Birlik Partisi (UBP) 50 milletvekili adayını önceki akşam düzenlenen görkemi etkinlikle tanıttı. Sucuoğlu, etkinliğe eşi Ece Sucuoğlu ile birlikte katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) gençlerin eşliğinde meşalelerle yürüyerek giren Faiz Sucuoğlu ve eşi Ece Sucuoğlu’nu, partililer coşkuyla karşıladı. Sucuoğlu gençlerin bu heyecanı, mücadeleci duruşu ve coşkusu oldukça, UBP’nin 23 Ocak’ta tek başına iktidara gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

“Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Başbakan, UBP’nin birinci parti olmak gibi bir gayesi olmadığını, UBP’nin tek başına iktidar olma hedefi olduğunu vurguladı.

Lefkoşa İlçe Başkan Vekili Mustafa Akyön ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC’nin artık tek partili bir hükümete ihtiyacı olduğunu ve bunu başaracak olan tek partinin de tek başına iktidar olacak olan UBP olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu: Ülkede sıkıntılar yaşandı

Bu arada Sucuoğlu, seçim gezilerine dün Girne’de devam etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Girne ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti.

Sucuoğlu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Milli mücadeleye aktif katılan değerli büyükleri ve devlette emeği geçen emeklileri ziyaretten dolayı yaşadığı mutluluğu belirten Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, TMT’nin siyasi devamı olduğunu kaydederek “TMT’nin bizim için ayrı bir önemi var” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin pandeminin de etkisiyle ekonomik sıkıntıyı çok daha fazla hissettiğini ve yaşadığını ifade ederek, “Bu sıkıntılı süreci belli ölçüde hafifletmek için göreve geldiğimiz günden beridir çalışıyoruz” dedi.

Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Dövizin yükselişi ile sağlık ekonomi her anlamda ülkede sıkıntılar yaşandı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle düşüşe geçen ve belli bir seviyeye inen döviz yüzleri biraz güldürdü. Biz de halkımızı rahatlatmak adına elimizden gelen kararları alıyoruz. Ancak, seçim yasakları da söz konusu olduğu için belli konularda, radikal atılması gereken adımlar atılamıyor. Ama seçim sonrası radikal kararlar almaya başlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerden kaynaklanan katkıyı aldık ve ödemelerimizi yapıyoruz.”