Kamuda reform sözü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Eşit Hak ve Adalet Sendikasını (Hak-Sen) ziyaret etti. ziyaretlerde TDP’nin DAÜ ve sendikalaşmayla ilgili görüşleri ve atacakları adımlar anlatıldı.

TDP milletvekili adayları DAÜ Rektörü Aykut Hocanın ile bir araya geldi. Heyet, DAÜ'de örgütlü DAÜ Per Sen temsilcileriyle de görüştü.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, DAÜ'nün demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumunun simgelerinden olan DAÜ'nün öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, ekonomik, sosyal ve çevresel alanda da yön gösterici olması gerektiğini kaydetti.

TDP Hak-Sen’i de ziyaret etti

Hak-Sen’i de ziyaret eden TDP milletvekili adayları, Hak-Sen Başkanı Eren Büyükoğlu ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Özyiğit, örgütlü toplumların mutlaka demokrasiyi içselleştirmiş ve yaşam biçimine dönüştürmüş toplumlar olduğunu belirterek, “Sendikalar çalışma yaşamının, sendikalaşma da bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Kamu Reformu konusunda ısrarlı olduklarını ve Kamu Reformu Yasasını yeniden Meclis’e taşıyacaklarını belirten Özyiğit, Üçlü Kararname Sistemi’nin kapsamının daraltılarak müsteşar ve özel kalem müdürü ile sınırlanmasını, diğer üst kademe yöneticilerinin ise liyakata göre hiyerarşik düzen içinde atanmasını öngördüklerini ifade etti.

