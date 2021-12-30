‘Piyasa korunacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının giderlerinin dövize geçtiğini ve bundan emek piyasasının büyük zarar gördüğünü vurguladı. Erhürman, göreve geldikten sonra gelirleri de dövize sabitleyeceklerini ve piyasayı koruyacaklarını ifade etti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret ederek, sektörün sorunlarını konuştu. Erhürman’a ziyaretinde Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit ve milletvekili adayları da eşlik etti.

Tufan Erhürman ziyarette yaptığı konuşmada, halkın gelirlerini de dövize sabitlemekten bahsetmelerinin ardından bazı kesimlerin kendilerini “hayalcilikle” suçladığını ancak bunun hayal olmadığını vurguladı.

Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinden sonra emek piyasasının darmadağın olduğunu dile getiren Erhürman, CTP iktidarında halkın alım gücü ve emek piyasasını koruyacaklarını açıkladı.

Gelirlerin dövize sabitlenmesi konusu hakkında da bilgiler aktaran CTP lideri Tufan Erhürman, “Bizim söylediğimiz, TL’yi kaldırıp piyasaya Euro sürmek değil. Bizim bahsettiğimiz, fiyatları dövize sabitlerken, gelirleri de bu şekilde hesaplamaktır” dedi.