Kasalar boşaldı

Ömer KADİROĞLU

KKTC hükümeti kamu görevlilerinin Aralık ayı maaşlarını bugün ödüyor. Kaynak bulunması halinde 13’üncü maaşların yarın veya 3 Ocak’ta ödeneceği belirtilirken, bazı belediyelerin ‘ödeme konusunda’ devletin önünde olduğu ortaya çıktı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; Mehmetçik, Tatlısu, Akıncılar, Alayköy, Vadili, Paşaköy, Dikmen, Gönyeli, Akdoğan ve İskele belediyeleri 13’üncü maaş ödemelerini 5 Aralık’tan itibaren ödemeye başladı. Bu konuda ilk adımı da Paşaköy attı. Bazı belediyeler ise 13’üncü maaşlar için devlet katkısının ödenmesini bekliyor.



İşte belediyelerin ödemeleriyle ilgili son durum:

Mustafa Zurnacılar (Yeniboğaziçi Belediye Başkanı)

“Toplam 110 personelimiz var. Bu personelin maaşlarını bugün yarın ödemeyi planladık. Belediyemiz 20 bin nüfusa hizmet etmektedir ve devletten aldığımız katkı 6 bin 700 nüfusa göredir. 13’üncü maaşları kendi bütçemiz ile ödeyebilmemiz mümkün değil ancak devlet ödemesinde bir aksaklık yaşanması halinde değerlendirme yaparak personelimizi mağdur etmeyiz. Aylık maaş giderimiz yaklaşık olarak 800 bin TL civarındadır.”

Mehmet Hulusioğlu (Çatalköy Belediye Başkanı)

“Personelin maaşlarını dün ödedik. Belediyede toplam 86 personel var. 13’üncü maaşlarla ilgili bir sıkıntımız yok devletin ödediği gün bizler de ödeyeceğiz. Belediye personelimizin toplam maaş ve yatırımlarının gideri 1 milyon 145 bin 709 TL 98 kuruştur.”

Emrah Yeşilırmak (Yenierenköy Belediye Başkanı)

“Yenierenköy Belediyesi personellerinin maaşlarını Cuma günü ödeyecek. Belediyemizin 105 personeli var ve aylık maaş giderimiz tüm yatırımlarla birlikte 978 bin TL’dir. 13’üncü maaşlar devlet katkısı yattığı zaman ödenecektir.”

Ahmet Sennaroğlu (Büyükkonuk Belediye Başkanı)

“Belediye personel sayımız 57 kişidir. Aralık ayı maaşlarını Ocak ayının 15’inde ödeyeceğiz. Devlet katkılarını zamanında alamadığımız için maaş konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. 13’üncü maaşların ödenebilmesi için çalışmalarımız sürüyor ve 13’üncü maaşları da Ocak ayı içerisinde ödemeyi hedefliyoruz. Belediyenin aylık personel maaşı gideri 350 bin TL’dir. Vergi, ihtiyat sandığı ve sigorta gibi yatırımlarla birlikte toplam personel gideri 140 bin TL’dir. Pandemi dolayısı ile halkın maddi sıkıntı yaşaması sonucunda tahsil edemediğimiz üç milyonun üzerinde bir para var. Biz bu parayı tahsil edebilseydik maaş sıkıntısı yaşamayacaktık.”

Ali Öncü (İnönü Belediye Başkanı)

“Toplam 28 personelimiz var. Personel maaşlarının Cuma günü ödeneceğini tahmin ediyorum. Devlet tarafından yatırım yapıldığı zaman ödemeyi yapabileceğiz. 45 personelin yatırımları ile birlikte toplam aylık maaş gideri 400 bin civarındadır. 13’üncü maaşlarla ilgili de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum onların da belirtilen tarihte ödeneceğini söyleyebilirim.”

Cemil Sarıçizmeli (Mehmetçik Belediye Başkanı)

“Personelimizin Aralık ayı maaşlarını Salı günü ödedik. Toplam 73 personelimiz var ve personelimizin aylık maaş gideri yatırımları ve vergisi ile birlikte 541 bin Türk Lirasıdır. Personelimize 13’üncü maaşlarını geçtiğimiz hafta ödedik. Geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak 370 bin TL ödedik.”

Hayri Orçan (Tatlısu Belediye Başkanı)

“Personel maaşlarını ayın 30’unda ödeyeceğiz. Şu an sadece personelimizin 20’sinde ödediğimiz 13’üncü maaşları vardır. Toplam 48 personelimiz var ve bu personelin aylık yatırımları ile birlikte maaş gideri yaklaşık olarak 320 bin TL civarındadır. Personele yaklaşık olarak 320 bin TL civarında da 13’üncü maaş ödemesi yaptık.”

Fırat Ataser (Alsancak Belediye Başkanı)

“Alsancak Belediyesi’nde 125 personel görev alıyor. Bu personelimizin aylık maaş gideri yatırımları ile birlikte toplam 870 bin Türk Lirası’dır. Personelin Aralık ayı maaşlarını yarın ödeyeceğiz. 13’üncü maaşlarını ise Ocak ayında 3 veya 4’ünde ödeyeceğiz.”

Hasan Barbaros (Akıncılar Belediye Başkanı)

“Personelin Aralık ayı maaşlarını dün ödedik. 13’üncü maaşlarını da hafta başında ödemiştik. Akıncılar Belediyesinde 1 memur 2 personel olmak üzere 3 çalışan var. Bu üç çalışanın aylık yatırımları ile birlikte maaş gideri 30 bin civarındadır.”

Hulusi Manisoy (Alayköy Belediye Başkanı)

“Alayköy Belediyesi’nde çalışan 40 personel vardır. Bu personellerimizin toplamı 903 bin TL civarında olan aylık maaşlarını ve 13’üncü maaşlarını ödedik. Henüz devletin katkılarını almadık ve buna rağmen sorun yaşamadan ödemelerimizi gerçekleştirdik. 40 personelin toplam aylık maaş gideri yatırımları ile birlikte 488 bin 690 TL 85 kuruştur.”

Mehmet Adahan (Vadili Belediye Başkanı)

“Belediyemizde çalışan 18 personelimiz var. Biz personelimizden arzu edenlere 25 Aralık tarihinden beridir hem 12’nci hem de 13’üncü maaşlarını ödemeye başladık. Bazı personellerimiz ay sonu olmasını bekliyor ancak kaynak hazırdır 31 Aralık tarihine kadar tüm maaşlar ödenecektir. Personelimizin aylık maaş gideri tüm yatırımları ile birlikte 400 bin TL’dir.”

Yüksel Çelebi (Dikmen Belediye Başkanı)

“Belediyemizin 102 personeli var. Biz personelimizin 13’üncü maaşlarını dün ödedik bugün de Aralık ayı maaşlarını ödeyeceğiz. Personelimizin toplam maaş gideri yatırımları ile birlikte 2 milyon 500 bin TL’dir.”

Cemal Erdoğan (Esentepe Belediye Başkanı)

“Esentepe Belediyesi olarak personelimizin 13’üncü maaşlarını Aralık ayının 20’sinde ödedik. Personelimizin bugün ise Aralık ayı maaşlarını ödeyeceğiz. Belediyemizin 9 aylık maaş geriliklerinin tamamını ödeyerek geriliğimizi kapattık. Devlet katkılarını henüz almadık ve belediyemizin bütçesinden personelimizi ödedik. Esentepe Belediyesi’nde 40 personel var ve personelimizin yatırımları ile birlikte toplam maaş gideri 380 bin Türk Lirasıdır.”

Halil Kasım (Serdarlı Belediye Başkanı)

“Personelimizin Aralık ayı maaşlarını bugün ödüyoruz. 13’üncü maaşların ödenmesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. 13’üncü maaşlar bugün de ödenebilir 3 Ocak tarihine de kalabilir. Belediyemizde çalışan 28 personelimiz vardır ve bu personellerin aylık maaş gideri yatırımları ile birlikte yaklaşık 300 bin Türk Lirası civarındadır.”

Ali Karavezirler (Değirmenlik Belediye Başkanı)

“Personelimizin Aralık ayı maaşları ve 13’üncü maaşları bugün ödenecek. Bu konuda hazırlığımız tamamlandı ve bugün tüm personelimizin maaşları ödeniyor. Değirmenlik Belediyesi’nde toplan 158 personel çalışıyor.”

Mahmut Özçınar (Güzelyurt Belediye Başkanı)

“Belediye personelimizin 13’üncü maaşlarını Aralık ayının 24’ünde ödedik. Personelimizin Aralık ayı maaşlarını da bugün ödüyoruz. Belediyemizde hizmet satın alımı ve geçici personellerimizle birlikte 100 çalışanımız vardır. 100 personelin şu an için aylık maaş giderleri yatırımları ile birlikte 1 bilyon 500 bin Türk Lirasıdır.”

Fikri Özgüvenli (Lefkoşa Türk Belediyesi Müdürü)

Lefkoşa Türk Belediyesi personel maaşlarını ve personelin 13’üncü maaşlarını devletin yapacağı ödeme gibi yapacaktır. Belediye de maaşları devletin ödeme planına göre yapacaktır. Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 750 personel vardır. Belediyenin ödemeleri ile ilgili Başkanımız Mehmet Harmancı basına belirli zamanlarda açıklamalar yapıyor bu konuda açıklamalarını kendisi yapacaktır.”

Ahmet Benli (Gönyeli Belediye Başkanı)

“Gönyeli Belediyesi olarak personelimizin 13’üncü maaşlarını 28 Aralık tarihinde ödedik. Aralık ayı maaşları da bugün ödeniyor. Personelimizin aylık yatırımları ile birlikte maaş giderleri 2 milyon 150 bin ile 2 milyon 250 bin TL arası aylık iş gününe bağlı olarak değişiyor. Yıllık bütçedeki oranı ise %38-40’tır. Devlet Aralık ayı ve 13’üncü maaş katkılarını henüz yatırmadı. 021 yılında devlet katkısına artış olmamıştır. Reel anlamda hayat pahalılığı kadar devlet katkısı gerilemiştir. Ayrıca, 2022 bütçesi içinde ön görülen devlet katkısı artışı 2022de öngörülen hayat pahalılığının gerisinde tutulmuştur. Bu durumda devlet katkısını reel anlamda gerilemeye götüreceği anlamındadır. Devlet katkısı 2011 yılındaki nüfus sayımı dikkate alınarak verildiği için ve nüfus sayımı güncellenmediğinden, Gönyeli nüfusundaki artış dikkate alınmadığından Gönyeli Belediyesi alması gereken katkının çok daha altında devlet katkısı almaktadır.”

Suphi Coşkun (Dipkarpaz Belediye Başkanı)

“Belediye personelimizin Aralık ayı maaşlarını ödedik. 13’üncü maaşların ödenebilmesi için devletin yatıracağı katkıyı bekliyoruz. Belediyemizde toplam 45 personel çalışıyor ve bu personellerin aylık maaş giderleri yatırımları ile birlikte yaklaşık 350 bin Türk Lirasıdır.”

Ahmet Latif (Akdoğan Belediye Başkanı)

“Akdoğan Belediyesi olarak personelimizin 13’üncü maaşlarını geçtiğimiz hafta içerisinde ödedik. Aralık ayı maaşlarını da bugün yarın ödeyeceğiz. Belediyemizde çalışan toplam 37 personelimiz var ve personelimizin aylık yatırımları ile birlikte maaş gideri 367 bin 335 Türk Lirasıdır.”

İsmail Arter (Mağusa Belediye Başkanı)

“Personelimizin Aralık ayı maaşlarını bugün ödüyoruz. 13’üncü maaşların ödenmesi konusunda devletten yapılacak katkının yatırılmasını bekliyoruz. Katkılar yatırıldığı zaman personelimizin 13’üncü maaşlarını da ödeyeceğiz. Belediyemizde geçici ve kadrolu çalışan toplam 539 personelimiz var ve bu personelin Aralık ayı yatırımları ile birlikte maaş giderleri 5 milyon 500 bin Türk Lirasıdır. Belediyemizin geriye dönük sigorta ve ihtiyat sandığı borcu yoktur.”

Hasan Sadıkoğlu (İskele Belediye Başkanı)

“Personelimizin Aralık ayı maaşları bugün ödeniyor. 13’üncü maaşlarını geçtiğimiz gün ödemiştik. İskele Belediyesi’nde toplam 200 personel vardır ve bu personelin aylık yatırımları ile birlikte maaş giderleri 800 bin Türk Lirası civarındadır. Belediyemizin geriye dönük maaş ve ek mesai alacağı yoktur.”

İlker Edip (Beyarmudu Belediye Başkanı)

“Beyarmudu Belediyesi olarak Personellerimizin Aralık ayı maaşlarını bugün ödüyoruz. 13’üncü maaşların ödenmesi ile ilgili devletin yapacağı katkı ödemesinin yatırılmasını bekliyoruz. Büyük ihtimalle Pazartesi günü personele 13’üncü maaş ödemesini de yapacağız. Beyarmudu Belediyesinde 55 personel çalışıyor ve bu personelin aylık yatırımları ile birlikte maaş giderleri 400 bin Türk Lirası civarındadır.”

Habil Tülücü (Paşaköy Belediye Başkanı)

“Paşaköy Belediye personelimizin maaşlarını 25 Aralık tarihinde ödedik. Personelimizin 13’üncü maaşlarını ise yine Aralık ayının 5’inde ödemiştik. Belediyemizde 32 personel çalışıyor ve bu personellerin aylık yatırımları ile birlikte yaklaşık maaş giderleri 290 bin Türk Lirasıdır.”

Hasan Öztaş (Geçitkale Belediyesi)

“Geçitkale belediyesi olarak personelimizin Aralık ayı maaşlarını 3 gün önce ödedik. Belediyemizde çalışan toplam 40 personelimiz vardır. Personelin 13’üncü maaşlarının ödenmesi devletin yapacağı katkının yatması ile yapılacaktır.”

Mustafa Aktuğ (Lapta Belediye Başkanı)

“Lapta Belediyesi olarak personelimizin Aralık ayı ve tüm geri olan maaşları ödendi. Personelimizin 13’üncü maaşlarının ödenmesi için devletin yapacağı katkı ödemelerinin yatırılmasını bekleyeceğiz. Belediyede toplam 167 personel var ve bu personellerin yatırımları ile birlikte yaklaşık olarak maaş gideri 1 milyon 750 bin Türk Lirasıdır.”