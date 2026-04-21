Satış yapıyorum

Lefkoşa’da evinde ve aracında yapılan aramada 30 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak tutuklanan

24 yaşındaki M.H.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 7 gün ek süre alınırken, ifadesinde uyuşturucu satarak, maddi kazanç elde ettiğine dair itirafta bulunduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 16 Nisan 2026 tarihinde, saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen emarelerin incelemeye gönderildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde 9 ve 15 Nisan tarihlerinde 15’er gram şeklinde toplam 30 gram hintkeneviri alıp, 15 gramını birçok şahsa satarak, maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlının serbest kalması halinde aranan şahıslara etki edebileceğini kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.