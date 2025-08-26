Satışa hazırdı

Lefkoşa’da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tasarrufunda satışa hazır uyuşturucu madde bulunan Liberya uyruklu Joewee F. Koudiou, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri verildi. Zanlının 39 paket halinde satışa hazır 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Celal Durukan; 24 Ağustos 2025 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekiplerin Lefkoşa’da gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, zanlının tasarrufunda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının üzerinde 39 ayrı foil kağıdına sarılı, toplamda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının olay yerinde tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na analize gönderileceğini belirten polis, ayrıca alınacak ifadeler bulunduğunu, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri kimden ve nasıl temin ettiğinin araştırılacağını ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

