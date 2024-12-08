Savaşa ‘hayır’

Ömer KADİROĞLU

İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırısı sonrasında Ortadoğu’da genişleyen savaş hali Kıbrıs’ın her iki kesiminde endişeyle izleniyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar; savaş nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığını, yerini terk etmek zorunda kalanların da büyük acılar çektiğini belirterek; benzeri olayların Kıbrıs’ta yaşanmasına karşı olduklarını söyledi.

Kıbrıs’ta iki toplumun güvenlik içinde yaşamasından yana olduklarını söyleyen vatandaşlar, kalıcı bir çözümün ve barış içinde yaşamanın savaşlardan daha iyi olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlar, iki toplum arasındaki ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı geçişlerin devamının şart olduğunu kaydetti.

Ne dediler?..

İsmail Bozat

“Yaşanan savaşlarla ilgili gelişmeleri takip ediyorum ancak benim bir endişem yoktur. KKTC’de siyasiler ve örgütler dünyadaki gelişmelere karşı ilgisiz değil ancak hükümet ettiğini sananlar ilgisiz kalıyor. Hükümet edenler her şeyi anavatan Türkiye’ye bıraktı ve gezmeden fırsat bulup diğer işlerle ilgilenmiyor. Bunlardan benim hiçbir beklentim yok. Bunlardan bir şey beklemek ölü gözünden gözyaşı beklemekten farksızdır.”

Kerim kurukafa

“Dünyada savaşla ilgili konuşulanları az çok dinliyorum ve endişe yaşıyorum. Yanı başımızda yaşanan savaş var ve bize yakın olduğu için de endişeleniyorum. KKTC’deki siyasiler ve örgütlerin dünyadaki gelişmelere karşı ilgisiz kalmasının tek nedeni var o da KKTC’nin tanınmamış olmasıdır.”

Alpay Alsancak

“Ortadoğu’da yaşanan savaş nedeniyle Kıbrıs’ta endişe yaşıyoruz. Üçüncü dünya savaşı söylentileri var ve bu gelişmeleri takip ediyoruz. Rum tarafında Amerika, Fransız ve İtalyan üstleri yerleştirilmeye başladı. Kıbrıs’ın Kuzeyinde tüm bu gelişmelere ses veren ve Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir. Diğerlerinin hepsi koltuklarını düşünüyor. Beklentim bir seçim olması ve mevcut iktidarın artık gidip barışı savunan bir partinin başa gelmesi hatta Kıbrıs sorununu da çözüme kavuşturmasıdır.”

Göksel Kaymakam

“Kıbrıs dışında her yerde savaş konuşuluyor ve ben bu gelişmeleri takip ediyorum. Her insanı olduğu gibi bu gelişmeler beni de endişelendiriyor. KKTC’de siyasiler ve örgütler dış politikaya karşı duyarsız kalıyor ve bunun nedeninin Kıbrıs’ta bir anlaşma olmaması ve KKTC’nin tanınmamasından kaynaklıdır ancak bu doğru değildir. Yaşanan gelişmelere karşı duyarlı olunmalıdır.”

Gülten Yorgancıoğlu

“Kıbrıs dışında yaşanan gelişmeleri takip ediyorum ve tüm bilgileri Diyalog TV’de Reşat Akar’dan takip ediyorum. Savaş görmüş yaşamış bir kişi olarak yaşanan gelişmeler beni endişelendiriyor. KKTC’deki siyasiler ve örgütler dış politikaya karşı yaşanan gelişmelere karşı duyarsız kalıyor ancak beklentimiz tüm bu gelişmelere duyarlı olup ülkemiz için bir tedbir almalarıdır.”

Kemal Sonatlı

“Kıbrıs dışında her yerde savaş tehlikesi hatta üçüncü dünya savaşı konuşuluyor ve bu durum bizi endişelendiriyor. Ne olacağımız hiç belli değil ancak KKTC’deki siyasiler ve örgütler tüm bu gelişmelere duyarsız kalıyor. Bunun sebebi nedir bilmiyorum ancak en azından halk olarak onların da bu gelişmeleri takip ettiğini görmek istiyoruz.”

Melek Şeker

“Kıbrıs dışında konuşulan savaş tehlikesi ve üçüncü dünya savaşı konuşuluyor. Ben bu gelişmeleri takip ediyorum. Müslüman ülkelere karşı yapılan saldırılara kimse dur demiyor ve bu durum bizleri endişelendiriyor. KKTC’deki siyasiler ve örgütlerin dış gelişmelere karşı duyarsız olmasının tek nedeni kendi koltuklarını düşünüyor olmalardır.”

Metin Çapkıner

“Savaş tehlikesi hatta üçüncü dünya savaşı ile ilgili açıklama ve gelişmeleri her gece takip ediyorum ancak endişem yok çünkü arkamızda Türkiye var. Ülkedeki siyasiler ve örgütler yaşanan gelişmelere karşı ilgisiz değiller aslında ilgi duyuyor duyarsız kalmıyor ancak tanınmamış bir ülke olduğumuz için duyarsız kalınıyor gibi görünüyor.”