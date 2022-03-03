Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek için dün Girne’de eylem yaptı.

Dünyaya savaşı durdurun çağrısı yapmak ve ülkelerine destek vermek amacıyla protesto gösterisi düzenleyen Ukraynalılar “Savaş yok! Ukrayna biz yanındayız” sloganları attı. Eylemde bazı Ukraynalıların gözyaşı döktüğü görüldü.

Girne Atatürk Anıtı önünde yer alan eyleme, KKTC’de yaşayan Azeriler, Kırım Türkleri, Moldovyalılar, Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile bazı Rus vatandaşları da katılarak destek verdi.

Grup adına açıklama yapan Natalia Khomenko, tek amaçlarının kendilerine ait topraklarda, vatanlarında, özgürce yaşamak olduğunu ifade ederek, dünya ülkelerine ve Rusya’ya savaşı durdurmaları çağrısı yapmak istediklerini söyledi.

Anne babalarının kardeşlerinin, vatan topraklarını korumak için savaştığını, ailelerinin yaşamları ve güvenlikleri konusunda endişe içinde olduklarını söyleyen Khomenko, tüm dünyadan savaşın durdurulması için destek istedi.

Khomenko, KKTC’de Ukrayna’ya insani yardım götürmek için bir kampanya başlatmayı hedeflediklerini ve ellerinden geleni yapmaya çalışacaklarını söyledi.