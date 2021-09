‘Saygısız  ve çağ dışı’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP); Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığının bir İngilizce kitabında Atatürk’le ilgili bölümün önce yırtılması ardından kitabın kaldırılması talimatını kınadı.

Açıklamada, “Farklı bir ırk veya etnik kökene sahip oldukları için diğer insanlara yönelik önyargı, ayrımcılık veya düşmanlık yapmak insanlığın karşılaştığı en büyük sorun ve utançtır.” denildi.

Açıklamada, ayrımcılığın, hayatın her alanında ve her düzeyde yaşanabilen, kimi zaman yaşayan ve yaşatanın farkında olduğu, kimi zaman da her iki tarafın da farkında olmadığı, türlü şekillerde yaşanabildiğine dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Rum basınında yer alan habere göre, Rum Eğitim Bakanlığı’nın ‘Oxford Discover Futures 3 Workbook’ isimli İngilizce ders kitabındaki Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını ‘yırtması’ yönündeki talimat içeren genelge yer almıştır. Ardından da kitabın ‘uygunsuz’ değerlendirildiğini ve tümden toplatılmasına hükmedildiğini açıklanması ayrımcılık ve düşmanlık içeren politikaların ne derece çağ dışı olduğunun en açık göstergesidir. Bu çağdışı anlayışı şiddetle kınıyoruz.

Öte yandan bu kabul edilemez ve son derece yanlış politikaya karşın Sayın Tatar’ın da geçmişte tarih kitaplarıyla oynandığını, gerçek tarihin gizlendiğini belirterek, ‘tarih kitapları gündemimizdedir’ açıklaması pedagojik ve çağdaş yaklaşımlardan son derece uzaktadır.

Dahası Tatar’ın “Bizim kitaplarımızda da hâlâ var olduğu söylenen eksikliklerin en erken zamanda giderilmesi gereklidir”, yanı sıra ‘Tarih öğretimindeki boşluğun ortadan kaldırılmasında mensup olduğu milletin, hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim kılınması’ ifadelerine açıklık getirmesi gerekmektedir.

Ders kitaplarımızda bu anlamda eksiklik olduğunu ortaya koyan herhangi bir bilimsel araştırma veya çalışma var mı? Yoksa bu söylemler tamamen siyasi kaygılarla dile getirilmiş ve iki toplumu birbirine düşman etmeyi amaçlayan düşüncenin ürünü mü? Adanın neresinde olursa olsun ırkçılık, ayırımcılık ve ötekileştirme aynıdır. Bu anlayışın insanlığa ve barışa hiçbir faydası olmaz.

Toros, Kriz Grubu ile görüştü

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros, merkezi Brüksel'de olan “International Crisis Group/Uluslararası Kriz Grubu” (ICG) yetkilileriyle bir araya geldi.

Toros, partinin Kıbrıs politikalarını aktararak, BM parametrelerine bağlı zemin rotasına dönülmesi gerektiği üzerinde durdu.

Verilen bilgiye göre; özellikle 2007-2014 yılları arasında Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında oldukça aktif olan ICG'nin, Kıbrıs çözüm sürecinde devam eden çıkmaz ve bunun yol açtığı gelişmelerle ilgili güncel bir rapor hazırlamak üzere Kıbrıs’ın kuzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Toros, Türkiye Direktörü Nigar Göksel ve analist Berkay Mandıracı ile görüşerek, istişarelerde bulundu.

Adada BM zeminine bağlı çözüm rotasına dönülmesi, kapsamlı müzakerelerin sonuç odaklı olabilmesine ilişkin farklı yöntem arayışları, süreç boyunca kaldıraç rolü niteliğinde olabilecek adımlar ve dış aktörlerin rolü gibi konulara ilişkin CTP'nin görüşlerini aktaran Toros, ICG tarafından yürütülen bu rapor çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

“International Crisis Group/Uluslararası Kriz Grubu”nun (ICG), dünyanın altmıştan fazla ülkesinde yaşanan ihtilaflar üzerine çalışan, çatışmaların önlenmesi ve çözülmesine katkı sağlamayı amaçlayan, bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu kaydedildi.

