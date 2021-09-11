Kışa hazırlık

Değirmenlik Belediyesi, kış aylarının yaklaşmasıyla, olası su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla dere yataklarını temizledi.

Verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş ile birlikte dere yataklarında yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Karavezirler ve Akkuş’a, Değirmenlik Belediyesi As Başkanı Mustafa Şehitoğlu, Meclis Üyesi Hasan Kunt, Değirmenlik Belediyesi AFAD Sorumlusu İrfan Ünveren, temizlik sorumluları Halil Öztüccar ve Ediz Canaş eşlik etti.

Değirmenlik, Minareliköy, Cihangir ve Erülkü Süpermarket bölgesinde bulunan derelerde ıslah çalışmaları yapılarak temizlendiğini ve genişletildiğini söyleyen Karavezirler, halka rahat bir kış geçirtmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Karavezirler, kış aylarının bereketli geçmesini dilerken, doğal afetlerin ise yaşanmamasını temenni etti.