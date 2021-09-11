Birer can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta 143 yeni vaka tespit edilirken, bir kişi yaşamını yitirdi. Güney Kıbrıs’ta ise 142 yeni vaka saptandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 15 bin 145 olduğunu, 102'si yerel 143 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 90 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, 3 kişinin yurt dışından hava yolu ile geldiği, 38 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğu, 102 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 41 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişinin ise Lefke Bölgesi'nden olduğu bildirildi.

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarının ise 2 bin 794 olduğu açıklandı.

Güneydeki durum

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dünkü açıklamasına göre son 24 saatte yapılan 56 bin 668 test çerçevesinde 142 yeni vaka saptandı, bir kişi de hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 117 bin 695’e, ölüm sayısı da 527’ye yükseldi. Tedavisi devam eden 41 hastanın durumunun kritik olduğu da belirtildi.