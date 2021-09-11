İki devletli çözümü anlatacak 

Doğuş Özokutan ÇİFTÇİOĞLU

Türkiye’deki yoğun temaslarını tamamlayarak KKTC’ye dönen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ekibi, 18 Eylül’de de Amerika’ya gidecek…

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin tanınması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "18 Eylül'de ekibimle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrine gidiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da orada olacak." dedi.

İzmir’deki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye dönen Tatar açıklamalarda bulundu.

Federal anlayışın 50 yıldır netice vermediğini ifade eden Tatar, yapılmak istenenin Türkiye Cumhuriyeti ile bağların koparılması ve bölgedeki haklara el konulması olduğunu ifade etti.

Rum Lider’in müzakerelere Crans Montana’da kalındığı yerden federal temelde devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Tatar, “Artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletten başka bir yöntem yoktur” dedi.

Guterres ile de görüşecek

Kendisini dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Sphear’ın aradığını da kaydeden Tatar, Sphear’a 18 Eylül’de New York için hareket edeceğini ve 26’sına kadar orada kalacağını söylediğini anlattı. Tatar, Genel Sekreter Guterres’in bu tarihlerde kendisiyle bir toplantı yapacağını ilettiğini belirtti.

Rum okullarında okutulan kitaptan Atatürk’le ilgili sayfanın yırtılması konusuna da değinen Tatar bu durumun gerçek tarihi anlatmanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında Covid-19’a karşı aşılamanın önemine de işaret eden Tatar, bu çağda kimseye zorla aşı yaptırılamayacağını ancak aşı olmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.

“İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı…”

İzmir ziyareti kapsamında İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kapsamında çeşitli etkinliklere katıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, İzmir Valisi ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetiyle, kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen, “Adalar Denizi ve Yunanistan İle Komşuluk İlişkileri Sorunları” konulu sempozyuma katılarak konuşma yaptığını dile getirdi.

“Artık Kıbrıs’ta başka bir yöntem yoktur”

Rum Lider’in müzakerelere Crans Montana’da kalındığı yerden federal temelde devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Tatar, “Artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız devletten başka bir yöntem yoktur” dedi.

Tatar, “Biz Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantisi ve Türk askeri varlığıyla ancak güvenliğimizi sağlayabiliriz ve tabi ki Doğu Akdeniz’deki dengelerin korunabilmesi için de Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü önemli” dedi.

Rum silahlanmasının gittikçe yoğunlaştığını söyleyen Tatar, dünkü toplantıda bunun da gündeme geldiğini dile getirdi.

Tatar, Türk milletinin bunun bilinci içerisinde her türlü tedbiri aldığını ve almaya devam edeceğini kaydetti.

“Aşı toplumsal görev”

Aşı karşıtlarını bir kez daha bu konuyu değerlendirmeye çağıran Tatar, bu çağda kimseye zorla aşı yaptırılamayacağını ancak aşı olmanın toplumsal bir görev olduğunu belirtti.

Tatar toplum sağlığının insanlardan geçtiğini söyleyerek, herkesi bu toplumsal görevini yerine getirmeye çağırdı.

Aşılanmanın şu an yüzde 60’larda olduğunu ifade ederek, bu rakamı yüzde 80’lere taşımak gerektiğini ifade etti.

İzmir’de dolu dolu bir program

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir temasları çerçevesinde KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nu. Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilen hava gösterisini vatandaşlarla izledi.

Tatar, İzmir’deki temasları çerçevesinde, 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi. Tatar ayrıca İzmir’de öğrenim gören KKTC’li öğrencilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi, sohbet etti.

