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Ceza alacak

‘Omorfo’ Metropoliti Neofitos, uyarılara rağmen aşılanma aleyhinde konuşmaya devam ediyor

Ceza alacak
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   Aşı karşıtlığıyla bilinen sözde “Omorfo” (Güzelyurt) Metropoliti Neofitos’un, Sen Sinod Meclisi toplantısında aşılarla ilgili konuşmamaya söz verdiği, ancak birkaç saat sonra sözünü tutmayarak aşılar aleyhinde açıklama yaptığı bildirildi.
   Alithia gazetesi manşetten aktardığı haberinde, Sen Sinod Meclisi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla toplandığını ve toplantıda, Neofitos ile diğer din adamlarının aşılar ve kısıtlayıcı tedbirler aleyhindeki açıklamalarının değerlendirildiğini yazdı.
   Gazete toplantıda, Neofitos ve diğer din adamları için, Başpiskopos II. Hrisostomos’un daha önce cezai yaptırım uygulanacağına dair açıklama yapmış olmasına rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmasının kararlaştırılmadığını; ancak konunun kapanmadığını ve gidişatın, din adamlarının tavrıyla belli olacağını kaydetti. 

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YORUMLAR
Aşk Başkadir Burda
Aşk Başkadir Burda - 14 saat Önce

KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ VAR.KONUŞABİLİR FAŞİZME DUR DE !!! YARIN SIRA SANA DA GELEBİLİR.

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