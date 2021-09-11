‘Üretici mağdur olacak’

Ömer KADİROĞLU

Dikmen bölgesinin büyük üreticilerinden, Muhtarlar Birliği eski Başkanı Hüseyin Barbet, kuraklıktan etkilenen ancak tarım sigortası kapsamına alınmayan bölgelerdeki çiftçilerin isyan noktasına geldiğini söyledi.

Diyalog’a konuşan Barbet, büyük haksızlıklar yapıldığını belirterek, yapılan bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

“Kuraklık yaşanan köylerin listeye alınmaması çiftçileri büyük zarara uğratacak” diyen Hüseyin Barbet şunları söyledi:

“Dikmen, Taşkent, Gaziköy, Erdemli ve Paşaköy bölgelerinde ot dahi bitmemişken, kuraklık listesine koymadılar. Ancak Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle, kendi bölgeleri olduğu için İskele’yi yüzde yüz kuraklık yaşandığı gerekçesiyle listeye koydular.

Kuraklık yaşanan köylerin listeye alınmaması çiftçileri büyük zarara uğratacak. Başbakan bu sıkıntıyı giderip yaşanan sorunu düzelteceğini ifade etse de hiçbir çalışma yapmadı. Ben 10 bölgede ekip biçiyorum ve bu 10 bölgede de ciddi kuraklık yaşandığını söyleyebilirim. Yaşanan bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz.

55 yıllık çiftçiyim, aynı zamanda Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığının yönetiminde olmama rağmen toplantıya dahi çağrılmadım. Yapılan bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz.”



