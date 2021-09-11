Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, katıldığı bir programda, UBP Kurultayı, hükümet çalışmaları ve güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saner, kurultay yarışında diğer adayların bazı ifadelerini değerlendirdi, geleceğe yönelik mesajlar verdi.

Başbakan Saner, Tüzük değişikliği önerileri ve Kurultayla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantıda 8 maddelik öneriler dizisinin 4 maddesinde ‘Zorlu Töre dışında’ herkesin uzlaştığını, daha sonra konunun Parti Meclisi’ne gittiğini, ancak Faiz Sucuoğlu'nun bu kez ‘hayır’ oyu kullandığını belirtti.

Saner, “Faiz Bey’in gelgitleri var, bu ilk defası değil. Bakanlık görevinden alındı, geri dönmem dedi, sonra geri döndü. Başkan adayı oldu, geri çekildi, şimdi tekrar aday oldu.” dedi.

Sucuoğlu’nun, “Başbakan beni konuşturmasın” sözlerinin hatırlatılması üzerine Saner, “Eğer bildiği şeyler varsa anlatsın. Ben de anlatayım. Sayın Sucuoğlu’nun doğruları söyleme noktasında ciddi zafiyetleri var. Benim adım en ufak bir şaibeye karışmadı. Benim gibi temiz siyasetçi varsa, gelsin yolları birlikte yürüyelim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıdaki uzlaşıya rağmen, geniş yetki için konuyu Parti Meclisi’ne götürdüklerini ve onay aldıklarını anımsatan Saner, “Tarihte bir ilktir, MYK ve Parti Meclisi’nin onayladığı bir konuda ısrarla ‘yapılmaması’ için çaba sarf edilsin. Neden bu ısrar? Çünkü Ersan Saner önerdi” diye konuştu.

Saner, “Parti MYK’sı ve Meclisi’nin aldığı kararı tek başıma bozmam. İstesem, çok rahat bir şekilde ‘kurultay 6 ilçede yapılacak’ derdim. Sonra konuyu mahkemeye giderdi. Ama demokrasiye inanıyorum” dedi.

Ankara ile ilişkiler iyi…

Başbakan Saner, “Ankara ile ilişkilerimiz iyi diyorlar. Arkadaşlarımızın ortaya somut veri koyması lazım. Ben açıkça diyorum ki göreve devam edeceğimizde KKTC'yi Ankara'nın desteği ile şantiye haline getireceğiz. 322 Km yol yapacağız dedik. 95 Km tamamlandı. Boş konuşma değil. Fiziken, reel olarak hayata geçmiştir. Başbakanlık görevim süresince geçmişe oranla kıyas yapan herkes ülkenin gelişmesi yönünde pozitif katkıyı görüyor zaten” dedi.

E-devlet'e verdikleri önem açısından binasının inşasına başlandığına işaret eden Saner, yeni büyük hastanenin temelinin 15 Kasım'da atılacağını hatırlattı.

Başbakan Saner, Yeni Havalimanı'nın açılması için inşaat yanında bazı prosedürel sorunları çözdüklerini, yakında hizmete gireceğini söyledi.

Toplam 762 bin aşı ile büyük bir potansiyel sağladıklarını, ancak aşılamanın yeterli olmadığını ifade eden Saner, eğitim ve turizmde ülkenin önünün açılması için planlama yaptıklarını kaydetti.

Özel sektöre 90 Milyon TL destek verdiklerini anımsatan Saner, bu desteğin süreceğini söyledi.

“Üyelerimiz bize güvenecek…”

UBP üyesinin tarih boyunca başkanına sahip çıktığına vurgu yapan Saner, mevcut pandemi şartları ve mali tablo içerisinde yapılan hizmetlerin, icraatların karşılığını göreceklerine inandıklarını kaydetti ve “İnancım odur ki; üyemiz bize de sahip çıkacaktır. Bizlere güvenmektedir. Bu güveni yenileyip yolumuza devam edeceğiz. Çünkü yapacak daha çok işimiz var” dedi.

“Basamakları birer birer çıkıp, başkanlığa gelen bir kardeşinizim” diyen Saner, UBP içinde hizmet vermediği nokta kalmadığını; Belediye Meclis üyeliğinden, İlçe Yönetimine; Parti Meclisi üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Sekterlik ve Genel Başkanlık olmak üzere pek çok görev üstlendiğini hatırlattı.

“İki bölge önerisi Sucuoğlu'na ait”

Kurultayın iki bölgeli olması önerinin Faiz Sucuoğlu'ndan geldiğine işaret eden Saner, “Sayın Sucuoğlu, bir Gazimağusa Milletvekilimizden iki bölgeli seçimi önermesini rica etti. Söylediğim Millietvekilini kendisinin yanında sanıyor ama değil. Sözünü ettiğim vekilin adını veririm, arayıp sorarsınız. Eğer bu bilgiyi reddederse, sizden ve Faiz Bey’den özür dilerim” dedi.

Saner, “ Faiz bey her şeyi söylüyor. Ben kendisi gibi atanarak bakan olmadım. Benim atanarak başladığım yer yok. Seçilerek başladığım görev var. Seçilmezsem takdir üyemindir derim” diye ekledi.